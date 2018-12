Keuruulainen Linnapaperi siirsi tuotannon Suomeen – se kannatti: jo nyt joulumyynti kasvoi neljänneksen

Painoalan töitä on viime vuosina siirretty paljon Suomesta ulkomaille, mutta keuruulainen Linnapaperi on toiminut päinvastoin. Neljässä vuodessa yhtiön kotimaisen tuotannon osuus korteissa on kasvanut noin 30 prosentista 90 prosenttiin.

– Kotimaisuus, erilaisuus ja ekologisuus tuntuvat kiinnostavan yhä enemmän kuluttajia, toimitusjohtaja Tapani Linna kertoo.

Linnapaperin valikoimiin kuuluvat kortit, tarrat, adressit ja kalenterit.

Vielä muutama vuosi sitten alan suurimmat toimijat, jyväskyläläinen Karto ja hämeenlinnalainen Paletti hallitsivat korttimarkkinoita 95-prosenttisesti, mutta nyt pienemmät toimijat ovat saaneet kasvatettua osuuksiaan.

– Näyttää siltä, että pienille toimijoille on nyt tilausta. Tämä lähtee kuluttajien toiveista ja tarpeista, jotka alkavat näkyä meilläkin, Linna sanoo.

– Vähittäiskaupan päättäjät ovat kuunnelleet kuluttajien mielipiteitä. Kuluttajat haluavat nyt erilaisia, muitakin kuin perustuotteita, Linnapaperin perustaja Mikko Linna lisää.

Erilaisuus tarkoittaa Linnapaperin korteissa esimerkiksi isompaa kokoa sekä korttien yleislinjasta poikkeavaa muotoa ja kuvavalintoja.

Korttialan suurin sesonki on tietysti jouluna, jolloin suomalaiset lähettävät vuosittain 25–30 miljoonaa korttia. Linnapaperin osuus määrästä ei ole kovin suuri, vaikka yritys ylsi tänä vuonna omaan joulukorttiennätykseensä.

– Kaikkiaan joulumyyntimme kasvoi 25 prosenttia, Tapani Linna kertoo.

Joulumyyntiin kuuluvat korttien lisäksi tarrat ja lahjatavaratuotteet.

– Omaa tuotantoa on laajennettu muihinkin tuoteryhmiin, uusimpana kotimaisiin joulutarroihin. Suurin osa vastaavista markkinoilla olevista tuotteista on tuontia Kiinasta tai muualta Kaukoidästä, Linna kertoo.

Kasvua yritys hakee myös adresseista, joiden markkina on Mikko Linnan mukaan kasvussa.

Linnapaperi on saanut nostettua jälleenmyyjiensä määrää noin viiteensataan. Eniten yritystä työllistää S-ryhmä.

Osuuskauppa Keskimaa on ottanut Linnapaperin tuotteet myyntipisteisiinsä – tarroja ja lahjatavaroita Linnapaperi toimittaa kaikkiin Suomen Prismoihin. Yrityksen korttivalikoima pääsee suurimpiin Prismoihin ensi keväänä.

– Myös HalpaHallin kanssa on alkanut korttiyhteistyö. Olemme saamassa asiakkaiksi muitakin ketjuja, Tapani Linna kertoo.

Kortti- ja lahjatavara-alalla eletään murrosten aikaa.

– Esimerkiksi vähittäistavarakauppojen isot kilpailutukset ovat vaikuttaneet korttiyritysten toimintaan viime vuosina, Linna sanoo.

Muutokset ovat koetelleet isojakin toimijoita. S-ryhmän kilpailutuksen hävinnyt Karto teki ison saneerauksen. Marraskuussa puolestaan Lehtipiste osti Paletin. Osuuskunta Tradekan omistama Lehtipiste on lehtien irtonumeroiden jakelija.

Linnapaperissa tehtiin syksyllä sukupolvenvaihdos, jossa operatiivisen toiminnan johtaminen on siirtynyt yrityksen perustajalta Mikko Linnalta hänen jälkipolvelleen. Tapani Linna, 35, otti vastuun toimitusjohtajana ja Sanna Linna-Rentto, 38, tuotejohtajana.

27-vuotias yritys on löytänyt kasvuvaihteen monen vaikean vuoden jälkeen. Ulkomaisten kumppanien kanssa syntyneet vaikeudet ajoivat yrityksen kuudeksi vuodeksi saneeraukseen, joka päättyi 1,5 vuotta sitten.

Linnapaperille kotimaisuuteen siirtyminen on ollut myös halua varmistaa laatu.

Linnapaperin toimitilat sijaitsevat Otavan Kirjapainon tiloissa, joihin on kasaantunut graafisen alan toimijoiden keskittymä eli niin sanottu kirjapainokylä.

Kirjapainokylän muut toimijat ovat Suomenselän Laminointi Oy (Prem), Keuruun Laatupaino Oy, Keuruskopio Oy (Printek), kirjankustantajien omistama Kirjavälitys Oy sekä suurimpana Otavan Kirjapaino Oy.

– Yhteistyö Kirjapainokylän muiden yritysten kanssa on mahdollistanut Linnapaperin oman tuotannon kasvun. Suunnittelemme ja kehitämme tuotteet itse, painaminen ja pintakäsittelyt tapahtuvat yhteistyössä muiden yritysten kanssa, Tapani Linna kertoo.

Linnapaperi painattaa tuotteensa Keuruun Laatupainossa ja Printekillä. Suomenselän Laminointi puolestaan tekee pintakäsittelyjä tuotteisiin. Pienet erät painetaan digipainossa, isommat offsetpainossa. Määrien kasvettua offsetpainatusta on lisätty.

Kierros kirjapainokylän yrityksissä kertoo talon toimijoiden yhteishengestä ehkä enemmän kuin mitkään sanat. Yhteistyötä leimaa hyväntuulisuus.

Naapurin menestys sataa hyvässä yhteistyössä myös omaan laariin.

– Kirjapainokylän välistä yhteistyötä ja synergiaa pyritään lisäämään entisestään, sanoo Linna.

Samaa sanoo moni muukin kirjapainokylän yrittäjä.