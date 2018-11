Keuruun Taloustalon ovet pantiin lopullisesti säppiin – "Mahdollisuudet tehdä kauppaa keskustassa ovat kuihtuneet"

Keuruun ydinkeskustan Taloustalo on suljettu lopullisesti. Myymälän loppuvarasto on siirretty poismyyntiä varten Jyväskylään.

Toimitusjohtaja Erkki Yrjönen linjaa kaupantekomahdollisuuksien kuihtuneen Keuruun keskustasta sen jälkeen, kun kaupallista toimintaa ryhdyttiin keskittämään Tervan alueelle valtatie 23:n varteen. Yrjönen ilmoitti jo vuosi sitten, että Taloustalolla oli tuolloin edessään "viimeinen joulu".

Yrjösellä ei ole "erikoisempia suunnitelmia" Kiinteistöosakeyhtiö Keuruun Säästökeskuksessa omistamilleen noin 1000 neliön liiketiloille.

– Tavoite on saada Keuruulle rakennuskannan uustuotantoa. Keskusta on ajettu alas, ja liikkeitä on lopetettu. Viime kesä oli erityisen hankala, kun Keuruuntie oli remontissa.

Kaupunki on käynnistänyt Säästökeskuksen maanomistajien aloitteesta asemakaavan muutostyön, jonka tavoitteena on mahdollistaa kiinteistön purku ja uuden 5000-neliöisen hyvinvointirakennuksen tekeminen sen paikalle.

Ajatus on, että tulevassa rakennuksessa olisi asuntojen lisäksi liike- ja toimistotiloja sekä palveluasumista.

Asemakaavassa alue on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa myös asuntoja.