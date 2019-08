Kielo aloittaa Innova 3:n suunnittelun Jyväskylän Lutakossa – katso havainnekuvasta, mihin kuusikerroksista toimistotaloa kaavaillaan

Toimistotalo Innova 2 Jyväskylän Lutakossa saanee vierelleen samannäköisen Innova 3 rakennuksen. Ruotsalainen kiinteistösijoittaja Kielo aloittaa Innova 3:n suunnittelun syyskuussa ja talo rakennetaan, mikäli tilojen ennakkovarauksia saadaan tulevilta vuokralaisilta riittävästi. Lopullinen rakennuspäätös on tarkoitus tehdä ensi vuoden alkupuolella.

– Tavoitteena on, että rakentaminen voisi alkaa ensi kesänä tai mahdollisesti jo aikaisemminkin. Tällöin Innova 3 valmistuisi vuoden 2021 puolessa välissä tai viimeistään vuoden lopulla, kertoo liiketoimintayksikön johtaja Olli Peltokoski Kielosta.

Noin 20 miljoonaa euroa maksavaan taloon rakennetaan arviolta noin 8 600 kerrosneliötä. Kuusikerroksisen rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen tule liike- ja toimistotilaa. Kerrokset 2-6 varataan toimistoille.

– Innova 2 ja 3 -rakennukset kytketään yhteen ja niille tulee yhteinen aulapalvelu. Tiloja voidaan muokata pitkälti asiakkaiden toiveiden mukaisiksi.

Kun kaksi rakennusta yhdistetään, niin yhteen kerrokseen tulee tilaa noin 3 000 neliötä. Yhdessä Innova 2:sta ja 3:sta tulee Lutakon alueen suurin toimistokiinteistö.

Kielo tuli ryminällä Jyväskylään vuoden 2017 lopulla, kun kiinteistösijoitusyhtiö Technopolis myi kaikki kiinteistönsä ja liiketoimintansa Jyväskylässä Kielolle. Kauppahinta oli tuolloin 104,5 miljoonaa euroa.

Kielon omistaa pohjoismainen kiinteistökonsultti- ja sijoitusyhtiö Brunswick Real Estate sekä ryhmä kansainvälisiä sijoittajia.

– Kielolla on Suomessa kiinteistöjä, joissa on yhteensä tilaa noin 200 000 neliötä. Jyväskylässä on yhdeksän kiinteistöä, joissa on tilaa noin 66 000 neliötä. Jyväskylä on siis meille erittäin tärkeä kaupunki, toteaa Brunswick Real Estaten sijoituspäällikkö Alexander Wörlund.

Kielon Jyväskylän toimitalot sijaitsevat Lutakossa, Ylistönmäellä ja Mattilanniemessä. Tiloista on vuokrattu asiakkaille noin 95 prosenttia.

Kielon rakennuksissa Jyväskylässä on vuokralla 230 yritystä. Taloissa käy töissä päivittäin 5 800 ihmistä.

Ylistönmäentie 26:ssa sijaitsevassa rakennuksessa oli keskiviikkona juhlapäivä. Siellä vietettiin uuden lounasravintolan avajaisia.

– Ravintolaan ovat tervetulleita kaikkia asiakkaat. Siellä on 160 asiakaspaikkaa ja toiminnasta vastaa Compass Group. Se on suuri monikansallinen ateriapalveluyritys, joka osti kesäkuussa Suomesta Fazer Food Services Oy:n, Peltokoski taustoittaa.

Kielo on aloittanut Ylistönmäellä myös yhteistyön EasyCarin kanssa. Yrityksen yhteiskäyttöauto on otettu käyttöön alueella.

– Autoa voi käyttää muun muassa kaikki alueella työskentelevät ihmiset. Lisäksi meiltä voi lainata sähköpyörän kaikilta toiminta-alueiltamme.

Kielon liikeideana on vuokrata asiakkaille toimitiloja ja palveluja omistamistaan rakennuksista.

– Vuokralainen voi keskittyä omaan toimintaansa ja Kielo huolehtii kiinteistöön ja toimintaympäristöön liittyvistä palveluista. Niitä ovat muun muassa siivouspalvelut, aulapalvelut, postipalvelut, kulunvalvonta ja huoltopalvelut, Peltokoski selvittää.

– Pyrimme luomaan yhteisöllisiä toimitiloja. Esimerkiksi Ylistönmäen uusi ravintola tarjoaa myös paikan sosiaaliseen kanssakäymiseen.