Kiina tiukkana: vastatullit iskisivät muun muassa soijapaputuotantoon Trumpin kannatusalueilla

– Kauppasodassa ei ole voittajia, vaan sen aloittaja vahingoittaa aina myös itseään, sanoi Kiinan ulkoministeriön edustaja Geng Shuang keskiviikkona.

Hän viittasi vastatoimiin, joihin Kiina on valmis tuontitullikiistassa Yhdysvaltojen kanssa. Talousjättien jatkuva nokittelu on säikäytellyt markkinoita viime aikoina.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kiisti keskiviikkona maansa olevansa kauppasodassa Kiinan kanssa.

– Se sota hävittiin jo vuosia sitten Yhdysvaltoja edustaneiden tyhmien tai epäpätevien edustajien takia, Trump tviittasi.

Kiina uhkaa Yhdysvaltoja uusilla, noin 50 miljardin dollarin tuontitulleilla. Tullilistalla on toista sataa tuotetta, muun muassa lentokoneita, autoja ja soijapapuja. Tullit ovat vastatoimi Yhdysvaltain suunnittelemista vastaavista tulleista kiinalaistuotteille.

Kauppasota on kuumentunut niin, että tullit uhkaavat nyt yhteensä sadan miljardin euron arvosta tuotteita. Maiden välisen kaupan arvo oli viime vuonna 580 miljoonaa.

Erityisesti soijapapuja uhkaavat mahdolliset tullit voivat olla paha isku Yhdysvalloille, sillä kolmannes papusadosta myytiin viime vuonna Kiinaan. Papuja tuotetaan eniten niissä osavaltioissa, jotka olivat presidentti Trumpin vahvaa kannatusaluetta toissa vuoden vaaleissa.

Lääkkeistä koneisiin

Kiinaa ennen Yhdysvallat julkisti listan kiinalaistuotteista, joihin aiotaan kohdistaa tuontitulleja. Tulleja asetetaan noin 50 miljardin dollarin eli noin 40,6 miljardin euron edestä.

Lista sisältää muun muassa teollisuuskemikaaleja, lääkkeitä ja elektroniikkaa. Listalla olevien ehdotettujen tuotteiden perusteella tuontitullit kohdistuvat muun muassa Kiinan ilmailu- ja koneteollisuuteen. Lista on vielä viimeistelemättä.

Listalla on noin 1 300 tuotetta. Lista on uutistoimisto AFP:n mukaan 30 päivän ajan julkisesti arvioitavana ennen sen voimaantuloa. Tieto tarkasteluajan pituudesta on kuitenkin vaihdellut. Esimerkiksi uutiskanava CNN:n mukaan Yhdysvaltain hallinto pitää toukokuun 15. päivä julkisen kuulemisen amerikkalaisyrityksille, mutta kanavan mukaan on silti epäselvää, milloin tullit tulevat voimaan.

Yhdysvaltain viranomaiset julkistivat listan pian sen jälkeen, kun Kiina ilmoitti asettavansa amerikkalaisille tuotteille tuontitulleja kolmen miljardin dollarin edestä. Kiina otti maanantaina käyttöön 15 ja 25 prosentin suuruisia tulleja yhteensä lähes 130 amerikkalaiselle tuotteelle, muun muassa sianlihalle, hedelmille ja viinille. Tällä Kiina vastasi Yhdysvaltojen aiemmin asettamiin tuontitulleihin, jotka ovat teräkselle 25 prosenttia ja alumiinille 10 prosenttia.