"Kiinan Elon Musk" William Li: Sähköautojen yleistymisen tiellä ei ole akkuteknologia, vaan latauskokemus

Sähköautojen yleistyminen ei ole kiinni akkuteknologian kehityksestä tai yhdellä latauksella ajettavista kilometreistä, vaan akkujen latauskokemuksesta. Näin sanoi Kiinan Elon Muskiksi kutsuttu William Li, sähköautonvalmistaja Nion perustaja ja toimitusjohtaja puhuessaan tiistaina yritystapahtuma Slushissa Helsingissä.

– Tänä päivänä ihmiset eivät ahdistu älypuhelintenkaan lataamisesta, vaikka akut eivät ole kymmenen viime vuoden aikana merkittävästi kehittyneet. Meidän ei tarvitse murehtia älypuhelinten lataamisesta, koska meillä on varavirtalähteet, Li sanoi – tässä vastauksessa hän turvautui tulkkiinsa, vaikka muuten piti esityksensä englanniksi.

Lin mukaan Nion asiakkaista 70 prosenttia voi asentaa latauspisteen kotiinsa.

– 99 prosenttia jokapäiväisestä latauskäytöstä voidaan hoitaa sillä. Ei tarvitse mennä bensa-asemalle. Se on upeaa. Kuka haluaa mennä bensa-asemalle?

Pitempiä matkoja varten Kiinassa on Lin mukaan vaihtoasemia, joilla voi vaihtaa autonsa akun ladattuun. Vaihto onnistuu kolmessa minuutissa eli huoltoasemalla ei tarvitse viihtyä sen kauempaa kuin polttomoottoriautoa tankatessakaan. Lisäksi Niolla on latausrekka.

Kaikki samaa palvelupilveä

Kaikki erilaiset palvelut ovat osa Nion palvelupilveä, William Li korosti.

– Käyttäjäkokemus on niin paljon parempi. Pitää ajatella eri tavalla!

Nion matkapuhelinsovelluksen on hänen mukaansa ladannut itselleen yli 170 000 kiinalaista, vaikka autoja on toimitettu vasta 8 000. He käyttävät sovellusta Lin mukaan esimerkiksi keskustelemiseen ja videoiden jakamiseen.

Li kertoi, että sähköautoilla on Kiinassa tällä hetkellä nostetta. Syy ei kuitenkaan hänen mukaansa ole ensisijaisesti suurkaupunkien saasteongelma.

– Tärkeämpää on se, että sähköauto on cool juttu. Se käyttää korkeaa teknologiaa, tekoälyä, ohjelmistoja.

Porschekin kehittää elämyksiä

Moni muukin autonvalmistaja tähyää nyt uuden teknologian suuntaan. Mutta siinä, missä Nion auton kuljettaja voi William Lin mukaan moottoritiellä irrottaa kätensä ohjauspyörästä, urheiluautoista tunnetun Porschen suunta on toinen. Se pyrkii tuomaan ajokokemukseen lisää elämyksellisyyttä.

Slushissa Porsche esittelee muun muassa yhteisprojektiaan karttapalvelu Mapboxin kanssa. Uuden navigointijärjestelmän on tarkoitus toimia saumattomasti niin älypuhelimessa kuin autossakin.

Mapboxin Brennan Boblettin mukaan tulevaisuuden Porsche osaa vinkata kuljettajalleen matkan varrelle osuvasta kuvauksellisesta paikasta, ottaa siitä kuvia ja jakaa ne kuskin valitsemille ihmisille.