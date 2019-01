Kiinan Yhdysvaltain-kaupan ylijäämä kasvoi viime vuonna, mutta kauppasota vei veronsa loppuvuodesta

Kauppasodasta huolimatta Kiina kasvatti Yhdysvaltain-kaupan ylijäämää viime vuonna 17,2 prosenttia. Kiinan kauppaylijäämä kasvoi 323 miljardiin dollariin eli 282 miljardiin euroon. Vuonna 2017 ylijäämä oli 276 miljardia dollaria.

Kaiken kaikkiaan Kiinan kauppa kasvoi viime vuonna 12,6 prosenttia, sen ollessa 4,6 biljoonaa dollaria eli 4 biljoonaa euroa. Kaupan ylijäämä kuitenkin putosi 16,2 prosenttia, sillä muiden maiden vienti Kiinaan kasvoi enemmän kuin Kiinan vienti niihin. Näin ollen koko kaupan ylijäämä oli 352 miljardia dollaria eli 307 miljardia euroa.

Kiinan kauppaylijäämä on yksi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallintoa hiertävistä asioista. Yhdysvallat asetti viime vuonna runsaasti tuontitulleja kiinalaistuotteille ja varoitti lisää olevan tulossa. Tulleista huolimatta Kiinan vienti Yhdysvaltoihin kasvoi selvästi enemmän kuin Yhdysvaltojen vienti Kiinaan.

Kauppasodan vaikutukset kuitenkin puraisivat Kiinaa, sillä joulukuussa sen vienti Yhdysvaltoihin laski.

Neuvottelutauko

Kauppa- ja tullimaksuriidan keskiössä olevien talousmahtien presidentit Trump ja Xi Jinping sopivat neuvottelutauosta joulukuun alussa. Sopimuksella ostettiin kolme kuukautta lisäaikaa sovun löytämiselle ennen kuin Yhdysvallat tekee uusia korotuksia tulleihin. Osapuolet sopivat, etteivät aseta toisilleen uusia tullimaksuja 90 päivään.

Trump haluaa muun muassa, että Kiina ostaisi enemmän yhdysvaltalaistuotteita, jotta maiden välinen kauppa tasapainottuisi. Lisäksi Trump haluaa että ulkomaiset toimijat pääsisivät helpommin Kiinan markkinoille.

Kiinan ja Yhdysvaltojen edustajat kävivät kolmipäiväiset kauppaneuvottelut viime viikolla. Keskustelujen venymistä kolmannelle päivälle on pidetty myönteisenä merkkinä, mutta neuvottelujen sisällöstä ei ole juuri tihkunut tietoa julkisuuteen.

Financial Timesin mukaan analyytikot ovat varoittaneet, että Kiina tuskin on valmis tinkimään itselleen tärkeistä tavoitteista. Toisaalta on epäselvää, tyytyykö Yhdysvallat Kiinan lupaukseen lisätä sen tuotteiden ostoja.