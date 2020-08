Kiinan maskinvalmistajat eivät enää paina töitä päivin öin – osa uusista toimijoista on jo jättänyt alan

Kiinassa suojamaskeja valmistavia yrityksiä alkoi koronaviruspandemian alussa ilmestyä joka kolkasta. Nyt monilla yrityksistä on kuitenkin vaikeuksia, kun kansallinen kysyntä on vähentynyt ja laatua tarkkaillaan entistä tiukemmin.

Virus havaittiin ensimmäisen kerran Kiinassa, josta se lähti leviämään ympäri maailman. Maa pyrki vastaamaan suojavarustevajeeseen lisäämällä tuotantoa, ja ensimmäisen puolen vuoden aikana yli 73 000 yritystä rekisteröityi maskinvalmistajaksi. Pelkästään huhtikuussa uusia yrityksiä rekisteröitiin yli 36 000, ja niin autoja kuin vaippoja valmistavat firmat muuttivat tuotantolinjojaan kasvomaskien valmistamiseen.

Nyt maan sisäinen kysyntä on laskenut merkittävästi, mikä on laskenut myös hintoja. Ilmanpuhdistimista kasvomaskeihin laajentaneen CCST:n myyntijohtaja Yang Hao sanoo uutistoimisto AFP:lle, että tilausten määrä on laskenut huomattavasti esimerkiksi huhtikuuhun verrattuna.

– Meidän ei enää tarvitse valmistaa maskeja joka päivä päivin ja öin, hän kuvailee.

Osa yrityksistä jättää alan äkillisesti. Kiinan työmarkkinoita seuraava China Labour Bulletin kertoo, että viime kuukausina maassa on ollut mielenosoituksia, kun maskitehtaita on suljettu yllättäen ja henkilökunta on jäänyt vaille palkkaa.

Daxue Consulting -yrityksen mukaan uusien yritysten valtava tulva aiheutti laadun heikkenemistä ja huijausten määrän lisääntymistä. Kansainvälisten valitusten jälkeen Kiinan viranomaiset vaativat nyt laatusertifikaatin vientiin valmistetuilta maskeilta.

Analyytikoiden mukaan maalis–toukokuussa Kiinasta vietiin ulkomaille kymmenkertainen määrä kasvomaskeja koko edellisvuoteen verrattuna.