Kiinan shoppailukarnevaali alkoi ennätysvilkkaasti – Miljardin dollarin raja meni rikki reilussa minuutissa

Vuoden suurin shoppailupäivä Singles Day on rikkonut jälleen ennätyksiä Kiinassa. Verkkokauppajätti Alibaban myynti saavutti miljardin dollarin (0,9 miljardin euron) rajan vain 68 sekunnissa, eli 17 sekuntia nopeammin kuin viime vuonna.

100 miljardin juanin (12,9 miljardin euron) raja meni rikki 63 minuutissa ja 59 sekunnissa, eli 43 minuuttia nopeammin kuin viime vuonna.

Vuosi sitten Alibaban myynti Singles Dayn aikana ylsi vuorokauden aikana yli 27 miljardiin euroon.

Singles Day alkoi Kiinassa 1990-luvulla sinkkujenpäivänä pelkkiä ykkösiä sisältävän päivämääränsä takia, ja kymmenisen vuotta sitten siitä muodostui ostoskarnevaali.

Päivän on Kiinan vastine Yhdysvalloissa villitsevälle Black Fridaylle, jota vietetään myöhemmin marraskuussa. Singles Dayn suosiota on pidetty hyvänä mittarina, jolla voidaan arvioida kuluttajien käsitystä vallitsevasta talouden tilasta.

Kiina on kärsinyt talouskasvun hidastumisesta, ja tilannetta on vielä vaikeuttanut kauppasota Yhdysvaltojen kanssa. Vähittäiskauppa on kuitenkin tahkonnut tulosta.