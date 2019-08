Kiinan vientiluvut ylittivät odotukset – kauppasota vähensi vientiä Yhdysvaltoihin

Kiinan vienti ulkomaille kasvoi heinäkuussa 3,3 prosenttia vuodentakaisesta, kertovat viralliset tilastot.

Torstaina julkaistu tieto ylitti markkinoiden odotukset, sillä ulkomaankaupan odotettiin kärsivän Kiinan ja Yhdysvaltojen välisistä maailmankaupan jännitteistä. Vienti Yhdysvaltoihin putosikin viime vuodesta 6,5 prosenttia, ja Kiinan tuonti Yhdysvalloista sukelsi miltei viidenneksen.

– Kyllähän tässä pieni piristyminen nähtiin siihen verrattuna, mitä analyytikot ja ekonomistit odottivat. Vaikea sanoa mitään yksittäistä syytä sille, toteaa Nordean analyytikko Kristian Nummelin STT:lle.

Analyytikon mukaan kyse on kuitenkin yksittäisen kuukauden luvuista, joista ei kannata tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä siitä, että Kiina olisi piristymässä.

– En anna merkittävästi painoarvoa näille. Jos katsotaan kolmen kuukauden ajalta, on trendi edelleen aika heikko.

Kiinan talouskasvu hidastui toisella neljänneksellä 6,2 prosentin vauhtiin. Lukema on alhaisin lähes 30 vuoteen.

Data kulkee kauppasodan jäljessä

Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota kärjistyi uudelleen viime viikolla, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ilmoitti uusista tulleista. Syyskuun alkuun kaavaillut kymmenen prosentin tuontitullit koskevat kiinalaistuotteita 300 miljardin dollarin arvosta. Tiistaina Kiinan kauppaministeriö kertoi puolestaan Kiinan valtio-omisteisten yritysten keskeyttäneen yhdysvaltalaisten maataloustuotteiden ostamisen.

Nummelin arvelee, että myös elokuun vientiluvut saattavat näyttää hyviltä, sillä Trumpin elokuun alussa ilmoittamat uudet tuontitullit astuvat voimaan vasta syyskuussa.

– Saattaa olla jopa niin, että elokuun seuraavat luvut ovat hyviä, koska sitä tavaraa viedään jossa ei vielä ole tulleja, eli tulee pieni ennakointiliike siihen. Tämä data on oikeastaan jälkijättöistä, koska kauppasota on jo mennyt eteenpäin, Nummelin kertoo.

Nummelinin mukaan Kiinan tuonti Yhdysvalloista on edelleen heikkoa.

Heijastuu Saksan kautta Suomeen

Kiinan talousongelmat heijastuvat välillisesti myös Suomeen koko euroalueen talouden yleisen voinnin kautta, Nummelin arvioi.

– Kiina on merkittävä markkina Euroopalle, ja Eurooppa kärsii selkeästi kauppasodasta. Meillä on Suomen talous pysynyt kohtuullisena, mutta euroalueen ja varsinkin Saksan heikko taloustilanne tulee iskemään myös Suomeen. Saksa on meidän kohdemarkkina, jos Saksan teollisuudella ei mene hyvin, se tulee väkisinkin näkymään.