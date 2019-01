Kiinteistönvälittäjien kilpailu kiihtyy, kun nuori tulokasyhtiö aloittaa Jyväskylässä: "Ei meistä kaikki alan sisällä tykkää"

Koko etusivun mainos Helsingin Sanomissa, oma sisustuslehti, kymmeniätuhansia seuraajia sosiaalisessa mediassa.

Kiinteistönvälitysyhtiö Bo LKV on kasvanut nopeasti ja rytinällä valtakunnallisesti alan näkyvim­pien yhtiöiden joukkoon. Vasta neljä vuotta sitten perustetun konsernin liikevaihto kipusi viime vuonna jo 15 miljoonaan euroon, asuntokauppoja tuli noin 2 000.

Molemmat lukemat tuplaantuivat edellisvuodesta.

– Markkina on ottanut meidät valtavan hyvin vastaan, perustaja­osakas, toimitusjohtaja Tuomas Mäkelä toteaa.

Yhtiön alkusuorasta tekee erityisen lennokkaan se, että perustajanelikosta kenelläkään ei ollut suoraa kokemusta kiinteistönvälityksestä silloin, kun he päättivät perustaa Bo LKV:n.

Kaikki alkoi syksyllä 2014, kun entiset opiskelukaverit vaimoineen istuivat iltaa yhdessä. Mäkelä, Anna Ritakallio-Mäkelä sekä Anssi ja Sirena Kiviranta joivat viiniä ja antoivat ajatuksen lentää. Keskustelu rönsyili asuntomarkkinaan ja kävi ilmi, että heillä oli ollut samanlaisia pohdintoja toisistaan tietämättä.

– Meidän mielestämme kiinteistönvälitystä tehdään Suomessa joiltain osin vähän vasemmalla kädellä, ja meillä oli yhteinen visio siitä, mitä ala voisi kaivata, Mäkelä kertaa.

– Kun ajatus tuntui vielä seuraavana aamunakin hyvältä, päätimme perustaa Bo LKV:n.

Tammikuussa 2015 avattiin ensimmäinen toimisto Turkuun. Mäkelä kertoo, että moni kaveri piti yrittäjänelikkoa ihan hulluna, koska kiinteistönvälitys on niin kilpailtu ala.

Kaverit olivat sikäli oikeassa, että nuoren yrityksen vastaanotto ei ole ollut pelkästään ilahtunut. Bon itsevarma tyyli ja nopea kasvu ovat herättäneet monenlaisia reaktioita. Samalla moni työntekijä on siirtynyt Bolle kilpailijoiden leivistä, ja headhunttaus on ollut paikoin hyvinkin aktiivista.

– Ei meistä alan sisällä kaikki tietenkään tykkää. Meitä on yritetty kampittaa ja välillä on ollut ihan suoranaista kiusantekoa. On levitetty perättömiä huhuja ja tehty turhia valituksia, Mäkelä sanoo.

– Kyllä jokaisen kannattaisi mieluummin keskittyä omaan tekemiseen ja asiakkaisiin.

Bon nousukiidon salaisuus on Mäkelän mukaan se tapa, jolla he stailaavat, kuvaavat ja esittelevät asuntoja.

– Ainahan sohvatyynyjä on pöyhitty, mutta me panostamme asuntojen esillepanoon ihan eri mittakaavassa. Käytämme siihen todella paljon aikaa ja vaivaa, Mäkelä sanoo.

Yhtiöllä on palkkalistoillaan kiinteistönvälittäjien ja asuntomyyjien lisäksi muun muassa sisustusarkkitehteja, muotoilijoita, visualisteja, valokuvaajia ja graafisia suunnittelijoita. Luovana johtajana on sisustusbloggaajanakin tunnettu helsinkiläinen Peeta Peltola.

Erikoista on myös se, että yhtiöllä on jokaisella toimipaikkakunnallaan kymmenientuhansien eurojen varastot kalusteita ja sisustustavaraa, joilla kohteita stailataan. Kuvia käytetään myynti-ilmoitusten lisäksi Instagramissa, Pinterestissä ja Facebookissa sekä yrityksen julkaisemassa ilmaisjakelulehdessä Bo Livingissä.

– Tarjoamme sisältöä tietenkin asunnonmyyjille ja -ostajille, mutta myös kenelle tahansa, joka hakee sisustusinspiraatiota.

Mäkelän mukaan Bo haluaa toimia suunnannäyttäjänä koko toimialalle ja ”raikastaa” alan tapoja. Samalla yhtiö tavoittelee markkinajohtajan paikkaa kaikilla toimipaikkakunnillaan. Jyväskylässä Bo aloittaa helmikuussa.

– Turussa nousimme kolmessa vuodessa markkinajohtajaksi. Suhtaudumme nöyrästi, mutta kyllä tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Tänä vuonna haemme jo 25 miljoonan euron liikevaihtoa.