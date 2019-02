Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa päätöksensä OP:n bonusjärjestelmää koskeneesta tutkinnasta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa tänään päätöksensä finanssijätti OP :n bonusjärjestelmää koskeneesta tutkinnasta. Taustalla on vakuutusyhtiö If in tekemä selvityspyyntö, jonka mukaan OP on rajoittanut kilpailua vahinkovakuutusmarkkinoilla.

Ifin mielestä OP Osuuskunta on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa, kun se on sitonut bonusohjelman kautta toisiinsa OP Ryhmän tarjoamat vahinkovakuutuspalvelut ja yksittäisten osuuspankkien tarjoamat pankkipalvelut.

OP on tyrmännyt väitteet perusteettomina. Selvityspyyntö on ollut Kilpailu- ja kuluttajaviraston ruodittavana vuodesta 2015 asti.

Pistettä riidalle Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös ei välttämättä tuo. Asia voi edetä vielä markkinaoikeuteen, ja mahdolliset seuraamusmaksut käsittelee joka tapauksessa markkinaoikeus.