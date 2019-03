Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei löytänyt huomautettavaa Kelan taksisopimuksista

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tarkastanut Kelan korvaamien taksimatkojen hankintaprosessia ja Kelan ja välityskeskusten väliset sopimukset. Kelan mukaan KKV on selvityksessään todennut, että hankinnat ja sopimukset on hoidettu ja laadittu asianmukaisesti.

Kela kilpailutti sairausvakuutuslain mukaan korvattavat taksimatkat viime vuoden alussa. Palvelu toimii viraston mukaan sekä tilausten että kyytien osalta sopimuksen mukaisesti kaikkialla paitsi Uudellamaalla.

Jotta palvelujen laatu saadaan varmistettua myös Uudellamaalla, siellä on päätetty vaihtaa välityskeskusta huhtikuun alusta.

Asiakkaat tilaavat vastedeskin taksin samasta alueellisesta tilausnumerosta.