Kilpailuvirasto: OP:n bonusohjelma ei rajoittanut kilpailua merkittävästi

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) antoi tänään päätöksensä suomalaista finanssialaa viime vuodet kuohuttaneessa kiistassa. Päätös tarjosi kiistan molemmille osapuolille jotakin. Selvityksissä ei löytynyt näyttöä sille, että OP:n bonusohjelma rajoittaisi vahinkovakuutusmarkkinoiden kilpailua merkittävästi.

Kilpailulain mukainen puuttumiskynnys määräävän markkina-aseman väärinkäytön toteamiseksi ei ylittynyt. Viraston mukaan bonusten verokohtelua olisi kuitenkin syytä muuttaa kilpailuneutraaliksi.

OP myöntää omistaja-asiakkailleen 0,25 prosenttia bonusta pankki-, varallisuudenhoito- ja vakuutusasioinnin kokonaismäärästä. KKV:n mukaan esimerkiksi 200 000 euron asuntolainasta kertyy vuodessa 500 euroa bonusta, jolla voi kattaa OP Ryhmässä muun muassa pankin palvelumaksuja ja vakuutusmaksuja.

Käytännössä pankin palvelumaksut ovat euromäärältään suhteellisen alhaisia, joten huomattava osa bonuksista kohdistuu vakuutusmaksuihin. Esimerkiksi toissa vuonna OP-bonuksia käytettiin vahinkovakuutusmaksuihin 114 miljoonan euron edestä.

KKV:n mukaan vuonna 2011 bonusjärjestelmän verovapauden edellytykseksi asetettiin se, ettei bonuksia voinut enää nostaa rahana. Viraston mukaan verotussäännöksiä olisi syytä muuttaa kilpailuneutraaliksi niin, että bonusjärjestelmän verokohteluun ei enää vaikuttaisi asiakkaan mahdollisuus nostaa bonukset rahana.

Vaihtoehtoisesti olisi KKV:n mukaan syytä harkita, onko vakuutusmaksuja ylipäätään syytä rinnastaa palvelumaksuihin.

Selvitys ollut maratontaival

Selvitysten taustalla oli vakuutusyhtiö Ifin tekemä toimenpidepyyntö, jonka mukaan OP:n menettely on rajoittanut kilpailua vahinkovakuutusmarkkinoilla. Toimenpidepyynnössä esitettiin, että OP Osuuskunta on käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa, kun se on sitonut OP-bonusohjelman kautta toisiinsa OP Ryhmän tarjoamat vahinkovakuutuspalvelut sekä yksittäisten osuuspankkien tarjoamat vähittäispankkipalvelut.

Vyyhdin alkaessa OP tyrmäsi väitteet perusteettomina, ja osuuspankkileirissä kimmastuttiin kilpailijan toiminnasta pahanpäiväisesti. Tapaus on ollut melkoinen maratontaival, sillä selvityspyyntö oli Kilpailu- ja kuluttajaviraston ruodittavana vuodesta 2015 asti.