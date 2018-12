Kirjakauppaa pienessä kirkonkylässä pyörittävä Raimo Piispanen, 79, ei aio jäädä eläkkeelle – "Mitä minä silloin tekisin?"

Karstulan Kirja- ja Paperikauppa Ky on harvinaisen sitkeä yritys. On erikoista, että pienessä, noin 4 000 asukkaan kunnassa palvelee yhä kirjamyyntiin erikoistunut kivijalkamyymälä. Liike on toiminut Karstulassa saman suvun omistuksessa yhtäjaksoisesti jo 90 vuotta.

Tästä ajasta jo yli 50 vuotta kaupan yhtenä yrittäjänä on ollut Raimo Piispanen, 79. Hän on yhä päivittäin liikkeessään, vaikka vastuuta liiketoiminnasta ja asiakaspalvelusta kantavat nykyisin myös hänen poikansa Jukka Piispanen ja tyttärensä Päivi Koskela.

– En halua jäädä eläkkeelle. Mitä minä silloin tekisin, Raimo Piispanen sanoo.

Jukka Piispanen ja Koskela ovat suvun kirjakauppiaita jo neljännessä sukupolvessa.

Pelkillä kirjoilla sekä kirjakaupoissa perinteisesti myytävillä korteilla ja muilla paperituotteilla yritys ei kuitenkaan elä. Jo pitkään liikkeen valikoimissa on ollut esimerkiksi monenlaisia leluja, askartelutarvikkeita ja lahjaesineitä.

– Tämä on tällainen pienoistavaratalo, Raimo Piispanen toteaa.

Nykyisin noin kolmasosa yrityksen liikevaihdosta tulee kirjamyynnistä. Kirjoja myydään kappalemäärissä nyt vähemmän kuin takavuosina.

– Tietotekniikka ja verkkokaupat ovat vaikuttaneet kirjamyyntiin etenkin kymmenen viime vuoden aikana, Jukka Piispanen sanoo.

Jotkut asiakkaat käyvät Karstulan kirjakaupassa selailemassa jotakin kirjaa, mutta tilaavat sen kuitenkin netistä.

– Ei se tunnu kauppiaan näkökulmasta mukavalta, mutta eihän sille mitään voi, yrittäjät sanovat.

Joulukuu on kirjamyynnin sesonkiaikaa, ja se näkyy Karstulassakin. Kirjakauppa saa kustantajilta vuosittain näytekappaleet noin 700 kirjasta. Kokeneet kauppiaat osaavat arvioida varsin hyvin, mitä kirjoja pukinkonttiin ostetaan. Kun suosikkikirjailijalta tulee uusi teos, uskolliset lukijat hankkivat sen varmasti.

– Myös kaunokirjallisuuden Finlandia-voittaja menee joka vuosi hyvin kaupaksi. Tämän syksyn yllätys oli Kimi Räikkösestä kertova kirja. Sitä olemme tilanneet lisää jo monta kertaa. Muutenkin teemme tilauksia asiakkaiden pyynnöstä, Päivi Koskela kertoo.

Yritys myy myös paikallisten omakustannekirjoja.

Koskelan mukaan lapsille ostetaan yhä paljon kirjoja, mutta nuortenkirjojen menekki on vähentynyt.

– Nuoret eivät enää lue kirjoja. Heillä on älykännykät kädessä, Raimo Piispanen vahvistaa.

Karstulan Kirja- ja Paperikauppa liittyi itsenäisten Kipa-kirjakauppojen ketjuun heti 1980-luvulla, jolloin ketju perustettiin.

– On siitä hyötyä. Ketjulla on keskitetyt ostot, ja sieltä saadaan apua markkinointiin, Jukka Piispanen kertoo.

Kesätkin ovat Karstulan Kirja- ja Paperikaupalle vilkasta aikaa. Silloin ostetaan kesälukemista, mutta myös paljon muuta.

– Kesä on meille toinen joulu. Silloin on kesäasukkaita liikkeellä. Esimerkiksi viime kesänä myimme paljon uimaleluja, yrittäjät kertovat.

Toisinaan kauppiaat itsekin ihmettelevät, miten suvun yritys on pysynyt Karstulassa jo 90 vuotta. Pienen paikkakunnan mittakaavassa varsin laaja tuotevalikoima lienee auttanut asiaa samoin kuin se, että Karstulasta on varsin pitkä matka isoihin kaupunkikeskuksiin.

– Tulevaisuus riippuu asiakkaista, yrittäjät muistuttavat.