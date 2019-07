Kivistön työväentalon tansseja pyörittänyt yhdistys konkurssiin – suositut tanssit kuitenkin jatkuvat

Jyväskylän Kivistön työväentalon toimintaa pyörittänyt Kivistön Järjestöyhdistys ry asetettiin konkurssiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa torstaina.

Yhdistys haki konkurssia itse maksukyvyttömyyden takia. Suurin velkoja on Keski-Suomen Osuuspankki, jolle yhdistys on velkaa noin 23 800 euroa. Lisäksi 20 pienvelkojalla on runsaan 16 200 euron saamiset yhdistykseltä.

Yhdistyksellä ei ole realisointikelpoista omaisuutta.

Yhdistys on järjestänyt Kivistön työväentalolla runsaasti tapahtumia, esimerkiksi tansseja, huutokauppoja ja kirpputoreja.

Tanssit ja muut tapahtumat Kivistön työväentalolla kuitenkin jatkuvat. Toiminnanjohtaja Harri Niemisen mukaan toimintaa alkaa pyörittää uusi yhdistys, Kolmen tolpan talo ry.

– Tanssit jatkuu aivan normaalisti syksylle. Eivät ne voi loppua, kun kerta vuodesta 1946 vuodesta ovat lähteneet liikkeelle, hän sanoo.

– Tämä on haastavaa aikaa. Kivistö ei ole ainut tanssipaikka, mikä on tämmöisessä tilanteessa. Muitakin on mennyt nurin.

Kivistöllä ongelmat juontuvat Niemisen mukaan viime kesän tansseihin sekä perjantaitansseihin, jotka eivät oikein natsanneet kohdalleen. Kivistöllä tanssit on perinteisesti järjestetty sunnuntaisin.

Talousongelmat ovat Niemisen mukaan kuitenkin jatkuneet jo 4–5 vuotta.

– Monessa paikassa tanssiva yleisö on vähentynyt samalla, kun orkesterien hinnat ovat pysyneet entisellä tasolla. Hieman ihmettelen, miten monet muut yhdistykset pysyvät pystyssä.

Kivistön työväentalo on usean järjestön omistuksessa. Omistajiin kuuluu muun muassa Jyväskylän Eläkeläiset ry.

– Yritetään pitää talo pystyssä, kun se kerta on suojelukohde, Nieminen sanoo.

Hän on myös uuden yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Yhdessä asiassa uusi yhdistys poikkeaa vanhasta. Sana raittius ei ole enää mukana, vaan säännöissä todetaan Niemisen mukaan, että "alkoholin myyntiä saa harrastaa".