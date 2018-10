Koiviston Auto nappasi Onnibusin itselleen – "Kyllähän myyjä myy, kun hinta on kohdallaan"

Linja-autokonserni Koiviston Auto on ostanut Onnibus.comin koko osakekannan. Onnibusin pääomistajana oli aiemmin brittiläinen Souter Investments -yhtiö.

Onnibusin toimitusjohtaja Lauri Helke arvioi, että Onnibusilla on nyt aiempaa suuremmat kasvun mahdollisuudet.

– Tässä yhdistyy Onnibusin brändi, verkkokauppa ja valtakunnallinen verkosto Koiviston auton eli Suomen suurimman bussiyhtiön pikavuoroliikenteeseen. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Onnibusin verkkokauppaan tulee paljon uusia kohteita ja reittejä sekä paljon uusia bussivuoroja, Helke kertoo STT:lle.

Helken mukaan kauppahintaa ei tulla kertomaan julkisuudessa.

– Kyllähän myyjä myy, kun hinta on kohdallaan. Toisaalta tämä mahdollistaa molemmille osapuolille aika hyvän aseman tässä markkinassa.

Helke uskoo, että bussilippujen hinnat tulevat säilymään nykyisellä tasolla.

– Meidän näkemys markkinoista on se, että halpojen lippujen aikakaudesta, jota on nyt jatkunut ainakin 2,5–3 vuotta, on tullut niin sanottu uusi normaali. Näkemyksemme on se, että sillä hintatasolla pitää jokaisen toimijan pystyä tulemaan toimeen.

– Onnibus on ollut kannattava yhtiö jo ennen tätä yritysjärjestelyä, ja nyt tällä yritysjärjestelyllä saamme synergioita, joilla viimeistään varmistetaan, että myös Koiviston auton pikavuoroliikenne voi toimia kannattavasti tällä hintatasolla. Muiden toimijoiden tulee hoitaa oma osuutensa.

Rautatieliikenne edelleen tähtäimessä

Koiviston Auton konsernijohtaja Antti Norrlin kertoo tiedotteessa, että kauppa tuo heille uutta osaamista.

– Kaupan myötä saamme paljon uutta osaamista markkinoinnissa, sähköisessä lipunmyynnissä ja muuttuvassa hinnoittelussa, Norrlin kertoo.

Norrlinin mukaan Onnibusin brändiä kehitetään yhtiön nykyisen johdon alaisuudessa.

Onnibus on väläyttänyt aiemmin olevansa kiinnostunut myös raideliikenteestä. Helken mukaan nämä suunnitelmat eivät ole muuttuneet kaupan myötä.

– Ei tämä ole muuttanut sitä mahdollisuutta ollenkaan. Onnibusin vahvuus on se, että pystymme saamaan asiakkaita sinne joukkoliikennevälineeseen. Suomeksi sanottuna olemme hyviä myymään lippuja. Se ominaisuus on yhtä lailla käyttökelpoinen junaliikenteessä.