Kokemuksia.fi:n Johannes Karjula ja konttiravintola Mortonin Jarna Kaplas ehdokkaina vuoden nuoreksi yrittäjäksi

Vuoden nuori yrittäjä -kilpailun finaaliin on yltänyt kaksi yrittäjää, joilla on liiketoimintaa Keski-Suomessa. He ovat markkina- ja mielipidetutkimuksia tarjoava yrittäjä Johannes Karjula, 31, sekä konttiravintolayrittäjä Jarna Kaplas, 32.

Muut finalistit ovat Espoossa toimiva kalakauppias Max Grönholm, 28, marja- ja vihannestilaa pyörittävät Tiina ja Mikko Kohonen, 30 ja 33 Etelä-Savosta sekä korkealaatuisen teen ja kahvin valmistukseen keskittynyt yrittäjä Arttu Muukkonen, 34, Etelä-Karjalasta.

Jyväskyläläisen Johannes Karjulan yritys, Trustmary Group, etsii käsiinsä asiakkaansa asiakkaita, jotka kertovat vapaaehtoisesti omista kokemuksistaan ja tuottaa niistä sisällöt eri muodoissa. Yrityksen tehtävänä on auttaa asiakkaita tekemään parempia ostopäätöksiä aitojen todennettujen asiakaskokemusten perusteella. Uniikki konsepti tarinoiden ja tutkimusten tuottamiseen on herättänyt mielenkiintoa, sillä yritys on toiminut muutamassa vuodessa jo yli 900 asiakasyrityksen kanssa, ja uusia videoita syntyy viikossa yli 20 kappaletta.

Videotuotannon lisäksi Trustmary on kehittänyt verkkopalvelun jatkuvaan palautteen keräämiseen, suosittelijoiden löytämiseen ja keveiden suositusten julkaisuun. Työntekijöitä on 40. Yritys tunnetaan paremmin nettisivustostaan Kokemuksia.fi.

Jarna Kaplas on Savon ehdokas vuoden nuoreksi yrittäjäksi. Hänellä on viisi konttiravintolaa, joista kaksi Keski-Suomessa: Jyväskylässä ja Äänekoskella. Muut toimivat Kuopiossa, Varkaudessa ja Pieksämäellä.

Kaplas on kehittänyt uudenlaisen ravintolakonseptin: merikonttiravintolan, jonka voi viedä paikkoihin, joihin kiinteät rakennukset eivät sovi. Konttiravintola Mortonissa suositaan paikallisten tuottajien raaka-aineita.

Konttiravintola Morton toimii raadin mukaan erinomaisena esimerkkinä siitä, kuinka pienestä maalaiskunnasta lähtenyt yritys voi nousta maanlaajuisesti tunnetuksi brändiksi. Alkuperäinen Ravintola Morton perustettiin Rautalammille vuonna 2010. Sesonkiaikana Mortonissa työskentelee 50 työntekijää.

Finalistit valittiin Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen järjestämien alueellisten alkukilpailujen 17 voittajan joukosta. Alkukilpailuihin ehdokkaita jättivät Suomen Yrittäjien paikallisyhdistykset sekä jäsenyrittäjät.

Vuoden nuori yrittäjä palkitaan 20 000 eurolla, toisen sijan saaja 7 000 eurolla ja kolmannen sijaan saaja 3 000 eurolla. Palkintorahat mahdollistaa Yksityisyrittäjäin säätiö. Sijoille neljä ja viisi yltävät finalistit saavat sarjayrittäjä Kim Väisäsen mentorikseen.

Vuoden nuoren yrittäjän valitsee raati, johon kuuluvat viime vuoden kilpailun voittaja, Laten Koneen yrittäjä Lasse Saarenpää, yrittäjä Kim Väisänen, SGN Groupin ja Yksityisyrittäjäinsäätiön Sam Nieminen ja Suomen Yrittäjien kenttäjohtaja Mari Kokko.