Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu Jaakko Selin Total-kaupoista: "Oikea suunta, Jyväskylä vetäytyy markkinoilta"

Kaupunginvaltuutettu Jaakko Selin (kok.) kommentoi Jyväskylän kaupungin tytäryhtiön myymistä SOL Palvelut Oy:lle tiistaina Facebookissa.

– Oikea suunta, Jyväskylä vetäytyy markkinoilta, Selin kirjoittaa.

– Ei ole kauan siitä, kun kaikki nämä työt tehtiin kaupungin omana työnä, Kyseessä on aito yksityistäminen. Hienoa, jos ostajan ja myyjän tavoitteet sekä kaupan ehdot kohtasivat.

Selinin mukaan kaupunginvaltuusto on "jo aikoja sitten" linjannut, että Total Kiinteistöpalvelut Oy ei ole osa Jyväskylän kaupungin strategista omistusta.

– Polku omasta työstä liikelaitoksen kautta yhtiöksi on ollut mielenkiintoinen ja nyt on otettu seuraava askel. Kilpailuttaminen on tuonut kaupungille vuosien saatossa merkittävät säästöt. Toivotan yhtiölle ja sen väelle menestystä uusiin haasteisiin, Selin päättää.