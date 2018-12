Kolme keskisuomalaisyritystä sai yli 80 000 euroa yhteistyöprojekteihin tohtoreiden kanssa

Kolme keskisuomalaista yritystä on saanut apurahaa yhteistutkimusprojekteihin, joilla on tarkoitus tiivistää yritysten ja tohtoreiden yhteistyötä. Apurahan saajien joukossa olivat keuruulainen Suomen Vesileikkaus Oy sekä jyväskyläläiset Magister Solutions Oy ja Te?ted Oy. Kukin hanke sai 28 000 euron apurahan.

Suomen Vesileikkaus Oy toimittaa esivalmistettuja komponentteja konepajateollisuuteen, ict-alan yritys Magister Solutions on keskittynyt ohjelmistoihin sekä langattomaan viestintään, ja bioteknologia-alan yritys Te?ted Oy tunnetaan erityisesti sen tekemistä punkkitutkimuksista.

Kyseessä on Post Docs in Companies -ohjelma (PoDoCo), jonka tavoitteena on tarjota uutta osaamista eri tieteenaloilta yrityksiin.

– PoDoCo-ohjelmassa olemme nähneet, kuinka erittäin lahjakkaat ulkomaalaistaustaiset nuoret ovat onnistuneet löytämään työpaikan yrityksistä ja heidän osaamisensa on saatu valjastettu suomalaisen elinkeinoelämän uudistumiseen, PoDoCo-ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja professori Yrjö Neuvo sanoo.

Apurahat myönnettiin maanantaina, ja saajina oli 17 yhteistutkimushanketta. Kaikkiaan apurahoja myönnettiin 448 000 euroa.

Keski-Suomesta PoDoCo-apurahan saivat:

Te?ted Oy, Jyväskylä & Jane Etegeneng Besong epse Ndika, aiheena A multiplex point-of-care test device for TBD and non-TBD diagnosis, 28 000 euroa Suomen Kulttuurirahastosta

Suomen Vesileikkaus Oy, Keuruu & Emmanuel Afrane Gyasi, aiheena Improvement of laser cutting systems and business model through robot digitalization and smart factory concepts, 28 000 euroa Liikesivistysrahastosta

Magister Solutions Oy, Jyväskylä & Riaz Mondal, aiheena An Artificial Intelligence Based Dynamic Radio Resource Management for High Throughput Satellite System, 28 000 euroa Jenny ja Antti Wihurin rahastosta