Kolumni: Kasvun eteen on tehtävä kaikki mahdollinen

Keski-Suomessa on eletty viime vuodet hyvää kasvua ja työllisyys on parantunut roimasti. Kasvun maakunta on ollut voimissaan noususuhdanteessa.

Noususuhdanteen tasaantuessa olemme kuitenkin jääneet kasvussa sekä työllisyyden paranemisessa muuta maata jälkeen.

Työllisyystilanteemme on maan toiseksi heikoin ja työllisyyden paranemisvauhti kaikkein heikoin.

Kiersimme viime vuonna maakuntaa yhdessä Keski-Suomen kauppakamarin kanssa Kasvun maakunnan ajatushautomokiertueella.

Maakunnan viidellä seutukunnalla koottiin laajasti elinkeinoelämän sekä julkisen ja kolmannen sektorin edustajia yhteen keskustelemaan kasvumahdollisuuksista ja kasvun esteistä sekä ideoimaan reittiä eteenpäin.

Ajatushautomot tuottivat runsaasti kunkin seudun vahvuuksista ja heikkouksista kumpuavaa tulevaisuusajattelua sekä konkreettisia kehittämisehdotuksia.

Kaikki kivet on käännettävä kasvun ylläpitämiseksi. Tarvitsemme korostetun yrittäjämyönteistä päätöksentekoa kunnissa ja uskallusta ottaa riskejä. Jos virheitä ei tule, ei ole tehty tarpeeksi.

Elinvoima on ymmärrettävä nimenomaan vireänä yritystoimintana. Vireästä yritystoiminnasta seuraavat työpaikat ja verotulot.

Yrittäjyyttä edistävä kaavoitus, sujuvat lupamenettelyt, julkiset hankinnat paikallisilta yrityksiltä, pienhankintojen avoimuus, markkinavuoropuhelut vaikuttavampien julkisten hankintojen synnyttämiseksi, palvelusetelit, ajantasainen ja verkostoitunut yritysneuvonta sekä yrittämisen liekkiä ylläpitävä viestintä ovat kaikki yrittäjämyönteisen kunnan tunnusmerkkejä.

Kasvuhankkeet tarvitsevat rahoitusta. Keski-Suomen pääsy samaan tukialueeseen Itä- ja Pohjois-Suomen kanssa kasvattaisi investointihankkeiden tukiprosentteja.

Kaikki ruiskeet kasvuun ovat tarpeen. Hankerahoitusta tulee kohdentaa monella kärjellä kasvua edistäviin hankkeisiin, pieniin ja isoihin.

Rahoituspolun täytyy toimia aloittavista yrityksistä ja ensimmäistä kertaa kasvuun investoivista aina nopeaan kansainväliseen kasvuun tähtääviin hankkeisiin. Tarvitsemme uusia alkuja ja tukea niille, jotta meillä 2020-luvulla on isompia kansainvälisiä avauksia.

Saavutettavuus määrittää suurelta osin veto- ja pitovoimaa. Keskisuomalaisten kansanedustajien hyvää tiimityötä tarvitaan Jyväskylä–Tampere-raideyhteyden parantamiseksi kaksoisraiteeksi. Myös Nelostien kehittämistä on jatkettava.

Koulutusrahojen kohdennuksissa emme myöskään saa jäädä takamaaksi. Kamppailu resursseista on kovaa, ja isot vaalipiirit ovat vahvoilla. Keskisuomalaisten toivo ja vahvuus on hyvässä yhteishengessä, joka täytyy nyt saada teoiksi.

Kirjoittaja on Keski-Suomen Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja.