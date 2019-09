Kolumni: Kirppariltakaan ei kannata aina ostaa

Olen langennut usein kirpputorien pahimpaan ansaan: halpaan hintaan. Vastaani on tullut vaate, joka on ihan kiva, mutta jota en todennäköisesti ostaisi uutena. Silti olen poistunut kassan kautta, koska hei, sehän maksoi vain pari euroa. Sitten hankinta on jäänyt käyttämättömänä kaapin pohjalle pyörimään ja päätynyt myöhemmin takaisin myyntiin.

Heräteostosten tekeminen on kirpputoreilla kävijän suurin virhe. Käytettyjen tavaroiden hinnat ovat uusiin verrattuna niin matalia, että mielen saattaa vallata halvan materian hysteria. Kun lompakkoa ei kirpaise, ei kynnystä ostamiseen juuri ole.

Kierrätysmuotia haaliva voi helposti kuvitella tekevänsä ympäristölle suuren palveluksen. Vaatteiden ostaminen käytettyinä on tietysti aina uutena hankkimista parempi valinta, mutta shoppailumanian siirtäminen vaatekaupoista kirpputoreille ei ole ekoteko.

Puoli-ilmaiset, käytetyt vaatteetkin on joku toinen ostanut uutena. Vaikka second handista on tullut trendikästä, se ei näy valtavirrassa. Vaateteollisuus on yksi eniten päästöjä aiheuttavista teollisuudenaloista, ja 2000-luvulla uusien vaatteiden myynti on kaksinkertaistunut maailmanlaajuisesti. Viime vuonna suomalaiset ostivat vaatteita ja kenkiä enemmän kuin vuosiin. Valitettavan monille omien vanhojen vaatteiden kierrättäminen tarkoittaa sitä, että niiden tilalle voi huoletta ostaa uutta.

Kirpputoreilla pätevät samat ohjeet kuin kaupoissakin. Suosi laadukkaita materiaaleja ja syynää tekstiilit tarkkaan läpi. Ketjuliikkeen trikootoppi ei ole löytö, sillä se luultavasti ei kestä käyttöä. Mieti etukäteen mitä tarvitset mutta älä pety, jos et heti löydä etsimääsi. Ohut silmäily ja kirpputorin läpi juokseminen harvoin riittävät, sillä helmet saattavat olla katseilta piilossa.

Aarteiden metsästäminen vaatii penkomista, aikaa ja sinnikkyyttä, mutta onnistumisia seuraa myös löytämisen ilo, joka kestää pidempään kuin heräteostoksen synnyttämä

hetken mielihyvä.