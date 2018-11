Kolumni: Omasta navasta tuli maailman napa

Olin pari viikkoa sitten seminaarissa, jossa puhuttiin digitalisaation aiheuttamista muutoksista kuluttajien käyttäytymisessä. Vaikka kaupan digimurroksen vaikutuksista on monia mielipiteitä, kuluttajien vaikutusvallan kasvuun uskovat kaikki.

Seminaarissa puhunut tunnettu kansainvälinen konsultti Ken Hughes käytti nykykuluttajista nimitystä ”blue dot” eli ”sinisen pisteen” kuluttajat. Sininen piste viittaa Googlen karttasovellukseen, jossa käyttäjä näkyy kartalla sinisenä pisteenä tai ympyränä. Toisin kuin paperikarttaa käyttäessä sovelluksessa ei tarvitse tietää etukäteen omaa olinpaikkaansa. Käyttäjän ei myöskään tarvitse tietää, missä on se kohde, minne hän on matkalla, vaan kartta pyörii hänen ympärillään. Sininen piste on keskipiste.

Karttasovelluksen käyttäjän tavoin nykykuluttajien ajatellaan olevan keskipisteitä, joiden luo tuotteiden ja palveluiden pitää löytää nopeasti, yksilöllisesti ja elämyksellisesti. Digitaalinen kuluttaja – etenkin nuori sellainen – kuvataan vaativaksi ja itsetietoiseksi heti-mulle-kaikki-tänne-tyypiksi, joka innokkaasti jakelee sosiaalisessa mediassa huonoja kokemuksiaan.

Kuluttajaa on vaikea saada tyytyväiseksi tai lojaaliksi, sillä hän etsii jatkuvasti uusia elämyksiä ja kiinnittymisen kohteita. Elämykset kuvataan selfie-otoksina ja jaetaan sosiaalisessa mediassa, oli kyse sitten uusista kengistä, kaupunkilomasta tai sairaalareissusta. Digiajan kuluttajalle oma napa on maailman napa. The blue dot.

Olen viime aikoina miettinyt paljon, onko kuitenkaan ihan näin. Konsulttien kuvaama kuluttaja on narsistinen ääliö, jollaiseksi en täysin tunnista suomalaista keskivertokuluttajaa. Kaupan digimurros ja kiristynyt kansainvälinen kilpailu toki saavat kuluttajat näyttämään arvaamattomilta. Myös sosiaalinen media hyökkäävine viesteineen antaa hallitsemattoman kuvan sekä markkinoijista että kuluttajista. Teknologian nopea kehitys luo joukkoharhan siitä, että kuluttajat tietävät, minne ovat matkalla digitaalisessa maailmassa ja kulkevat suoraan päämääräänsä kohti.

Todellisuudessa monet kuluttajat kokevat vahvasti personoidun myynnin ja markkinoinnin mediassa suorastaan pelottavana, virtuaalimaailmoista ja tekoälystä puhumattakaan. Uskon, että kuluttajat ovat keskimäärin yhtä hämmentyneitä kuin kaupan alan toimijat. Uskon myös, että valtaosa kuluttajista haluaa vain elää elämäänsä mahdollisimman vaivattomasti. Digitaaliset ostosympäristöt auttavat nimenomaan tässä.

Digitalisaatio myös laajentaa mahdollisuuksia elämysten kuluttamiseen, mikä monille merkitsee enemmän kuin tavaroiden omistaminen. Elämysten jakaminen mediassa antaa tunteen merkityksellisyydestä ja vahvistaa identiteettiä. Vaikka linssin kääntäminen omaan itseensä elämysten keskellä vaikuttaa narsistiselta, kyse lienee lähinnä halusta tuntea kuuluvansa joukkoon ja olevansa hyväksytty. On mukavaa tuntea olevansa keskipisteessä, mutta kukaan ei halua olla siellä yksin.

Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston sosiologian professori, joka on erikoistunut kulutuksen ja talouden tutkimukseen.