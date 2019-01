Kolumni: Sosiaalinen media lisää törsäämistä – moni jättäytyy jo pois somen verkostoista

Useimmat tuntevat ilmiön ”FOMO” eli fear of missing out. Se tarkoittaa pelkoa siitä, että jää ryhmän ulkopuolelle. Monille tämä pelko johtaa pakonomaiseen läsnäoloon sosiaalisessa mediassa, sillä on vaarana menettää jonkin erityinen kokemus.

FOMO on sitä, ettei tiedä, mistä työpaikan kahvipöydässä tai ystäväpiirissä puhutaan. FOMO on myös sitä, ettei ole mitään jaettavaa tai kommentoitavaa sosiaalisessa mediassa.

Monet jakavat sosiaalisessa mediassa lähes kaikki elämyksensä. Arviolta jopa 45 prosenttia ihmisistä jakaa kuvia tai videoita vähintään viikoittain. Mobiililaitteet ja kamerat mahdollistavat kaikkien tapahtumien reaaliaikaisen julkistamisen. Erityisesti nuorille elämän jakaminen ystävien kanssa on yhtä kuin olemassaolo.

FOMOn on todettu lisäävän kulutusta. Sekä elämys- että tavarakulutus ovat yhteydessä aktiivisuuteen sosiaalisessa mediassa. Sosiaalisessa mediassa mainostetaan kohdennetusti, joten heräteostokset lisääntyvät.

Lisäksi muiden jakamat kuvat elämyksistä, vaatteista ja tavaroista herättävät uusia tarpeita. Eksoottiset loma-selfiet lienevät jaetuimpia ja kadehdituimpia sosiaalisen median elämyksiä.

FOMO on kuitenkin pohjimmiltaan ahdistusta, jonka aiheuttaa osaltaan yksityisen ja julkisen elämän rajan hämärtyminen. Monia ahdistaa ajatus, että elämässä pitäisi olla koko ajan jotain jännittävää jaettavaa. Sosiaalinen media aiheuttaa illuusion, että muille tapahtuu koko ajan hienompia asioita kuin itselle. Siksi ihmiset ovat alkanet irrottautua some-verkostoistaan.

Myös tietosuojaan liittyvät skandaalit ovat saaneet ihmiset arvostamaan yksityisyyttään. FOMOlle on syntynyt vastareaktiona JOMO: joy of missing out eli ilo siitä, että voi jättäytyä ulkopuolelle. JOMO on sitä, että puhelimessa ei ole sosiaalisen median sovelluksia. Some-verkostoja käytetään harkitusti tai jäädään kokonaan pois.

JOMO-ilmiöön liittyy oman ajan arvostuksen kasvaminen. JOMO pyrkii myös henkisen hyvinvoinnin lisäämiseen ja omien rajojen suojelemiseen. Sosiaalisessa mediassa roikkumisen sijaan ihmiset tavoittelevat yksityisiä elämyksiä ilman velvollisuutta jakaa kaikkea kaikkien kanssa.

JOMO tarkoittaa myös kulutuksen siirtymistä pois digitaalisesta mediasta. JOMO-kuluttajat käyvät mieluiten ostoksilla kivijalkakaupoissa ja ostavat yksilöllisiä tuotteita ja elämyksiä.

Kirjojen myynti on taas kasvussa. Vinyylilevyt tekevät taas kauppansa. Ruoanlaitto- ja käsityökurssit kasvattavat suosiotaan, sillä JOMO-ihmiset kaipaavat mahdollisuutta keskittyä yhteen asiaan kerrallaan.

Kahvilat ja ravintolat saattavat jo mainostaa itseään WiFi-vapaana vyöhykkeenä. Myös JOMO-retriittejä järjestetään. Esimerkiksi intialainen Oberoi-hotelliketju tarjojaa erityisiä Digital Detox -paketteja.

On syytä kuitenkin muistaa, että JOMO on vapaaehtoista ja perustuu siihen, että verkottumiseen on mahdollisuus. Todellinen yksinäisyys ja ulkopuolisuus ovat eri asioita. Valitettavasti sosiaalinen media ei ole onnistunut vähentämään niitä.

Kirjoittaja on Jyväskylän yliopiston sosiologian professori, joka on erikoistunut kulutuksen ja talouden tutkimukseen.