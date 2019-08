Kommentti: Eläminen on riskinhallintaa

Ammoisina aikoina asuntolainaa oli vaikea saada ja sen korko huiteli päälle kympinkin, mutta toisaalta velallisen elo oli sikäli huoletonta, että inflaatio söi velan ja korot sai vähentää verotuksessa.

Nyt rahaa on eikä se paljon maksa. Uusien asuntolainojen keskikorko on tänä kesänä painunut alle 0,8 prosentin. Korkovähennysoikeus on koko ajan supistunut, mutta eipä tuosta ole paljon vähennettävääkään.

Korkojen noususta on varoiteltu kohta kymmenen vuotta. Nyt ekonomistit pohtivat, onko olemattomien korkojen aika sittenkin tullut jäädäkseen. Mikä kai tarkoittaa, että kohta korot sitten pomppaavat.

Velallisen tulisi suoriutua kuuden prosentin korkotasosta, Finanssivalvonta suosittelee. Stressiraja tuntuu nyt korkealta, mutta pelivaraa pitääkin olla.

Enää ei ole ollenkaan varmaa, että tiukan paikan tullen myydessään saa kämpästään omansa pois. Jos uusi normaali on se, että raha on halpaa, normaalia voi olla sekin, että vanhan asunnon hinta laskee. Silloinkin pitää selvitä, kun ei käy ihan hyvin.