Koneinvestoinnit eivät pelottaneet vähän yli kaksikymppisenä maarakennusfirman perustanutta Juha Mäkistä

Mäkinen Works Oy:n yrittäjä Juha Mäkinen, 26, kasvoi maatilalla ja kokee, että se on antanut hyvän perustan yrittäjyyteen.

– Olen kasvanut ihan erilaisessa ympäristössä kuin kaupunkilaisnuoret. Työtä on pitänyt tehdä aina ja konehommiin pääsin kiinni jo nuorena, Mäkinen sanoo.

Kun peruskoulun jälkeen piti valita koulutuspaikka, Mäkiselle oli luontevaa lähteä opiskelemaan maarakennusalaa Jyväskylän ammattiopistoon. Vielä 16-vuotiaana yrittäjyys ei ollut mielessä, mutta heti armeijan ja muutaman työvuoden jälkeen Mäkinen perusti toiminimen.

– Olin silloin vähän yli kaksikymppinen. Minulla oli vakituinen työ Maajukka Oy:llä, mutta työnantaja kannusti yrittäjyyteen ja tarjosi myös alihankintatöitä.

Mäkinen vuokrasi aluksi tela-alustaisen kaivinkoneen, mutta jo puolen vuoden jälkeen vuorossa oli oman koneen osto.

– Investointi ei hirvittänyt, sillä se kuuluu tähän alaan ja joskus on otettava riskejä saavuttaakseen tavoitteensa. Saadakseen rahoitusta täytyi kuitenkin olla mietittynä tarkka liiketoimintasuunnitelma.

Mäkinen kokee, että yrityksen perustaminen oli kaiken kaikkiaan opettavainen prosessi. Monta uutta asiaa tuli vastaan, mutta asiat etenivät yksi kerrallaan.

Mäkinen kiittää, että yrityksen perustamiseen tuli monelta taholta sparrausta. Erityisesti perhe ja ystävät ovat olleet tärkeänä tukena matkalla yrittäjyyteen.

Mäkinen kokee, että uusiin asioihin perehtymistä riittää vielä, koska neljän vuoden jälkeen matka yrittäjänä on vasta alussa.

– Kehitys on vain hyvästä. Työ on sitä mielenkiintoisempaa mitä enemmän siihen liittyy oppimista.

Omaa yritystään suunnitteleville nuorille Mäkinen antaa ohjeeksi suhtautua yrittäjyyteen realistisesti, mutta luottavaisesti.

– Jos ei luota itseensä, ei varmasti kukaan muukaan luota. Pidän tärkeänä myös kouluttautumista ja yrittäjäverkoston rakentamista, johon kuuluu monen eri alan osaajia. Itselläni on verkostossa muun muassa yrittäjä, joka tekee koneisiin isommat huollot.

Mäkinen Works Oy:n työmaat ovat olleet Laukaan ja Jyväskylän alueella. Juha Mäkinen on tehnyt muun muassa omakotitalojen pohjia ja salaojaremontteja. Asiakkaana on ollut kotitalouksia ja toisia yrityksiä. Koneyrittäjälle kiireisin aika on sulan maan aika, mutta talvellakin on mahdollista tehdä kaivuuhommia.

– Talvikuukausille olen saanut lisätyöksi pihojen auraamista. Onneksi lunta on riittänyt viime ja tänä talvena.

Mäkinen kokee tärkeänä tarjota työtä myös muille. Välillä lisäkäsien löytäminen on ollut haastavaa, sillä alalla tarvitaan monipuolista osaamista.

– Teen mielellään töitä parin kanssa, jolloin toinen ajaa konetta ja toinen on ”lapiomiehenä”.

Mäkinen Worksin tavoitteena on kasvaa maltillisesti ja työllistää jatkossa vakituisia työntekijöitä.

– Hyvä tilanne olisi, jos kahdella koneella olisi työparit ja itse voisin keskittyä enemmän muun muassa uuden työn hankkimiseen, Mäkinen suunnittelee.