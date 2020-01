Konkurssiin hakeutunut Teknikmagasinet löysi ostajaehdokkaan

Elektroniikkatavaraa myyvä kauppaketju Teknikmagasinet on saanut ostajaehdokkaan. Yhtiö hakeutui aiemmin tällä viikolla konkurssiin, koska sen talousvaikeuksille ei näyttänyt löytyvän ratkaisua useista saneerausyrityksistä huolimatta. Myynti on ollut laskussa, ja samalla ketju on ollut vaikeuksissa liian kalliiden liiketilojen vuokrien takia.

Ruotsalainen vähittäiskauppaa harjoittava Ambia Trading Group ilmoittaa tehneensä tarjouksen ostaa joko koko toiminnan tai osan siitä ja neuvottelevansa asiasta konkurssipesän kanssa.

Teknikmagasinetilla on kaikkiaan 135 kauppaa Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Ketju rantautui Suomeen vuonna 1989, ja sillä on nykyään 16 liikettä Suomessa.