Konttiravintoloistaan tunnettu Jarna Kaplas valittiin Vuoden nuoreksi yrittäjäksi – Johannes Karjulalle pronssia

Jyväskylän satamassa ja Äänekoskella konttiravintoloita pyörittävä Jarna Kaplas on Vuoden nuori yrittäjä 2019. Hän voitti kilpailun finaalin Kauhavan PowerParkissa lauantaina.

Maineen ja kunnian lisäksi Kaplas sai ykkössijasta palkintorahaa 20 000 euroa. Hänellä on kaikkiaan viisi konttiravintolaa. Keski-Suomen lisäksi ne toimivat Kuopiossa, Varkaudessa ja Pieksämäellä. Kaplas on opiskellut Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Tiimi-akatemiassa.

Savon ehdokkaana kilpailussa ollut Kaplas on kehittänyt uudenlaisen ravintolakonseptin: merikonttiravintolan, jonka voi viedä paikkoihin, joihin kiinteät rakennukset eivät sovi. Konttiravintola Mortonissa suositaan paikallisten tuottajien raaka-aineita.

Konttiravintola Morton toimii raadin mukaan erinomaisena esimerkkinä siitä, kuinka pienestä maalaiskunnasta lähtenyt yritys voi nousta maanlaajuiseksi brändiksi. Sesonkiaikana Mortonissa työskentelee 50 työntekijää.

Myös Keski-Suomen Yrittäjien ehdokas Johannes Karjula menestyi hyvin kilpailussa ja sijoittui kolmanneksi. Hän sai palkintorahaa 3 000 euroa.

Tuomariston mukaan Johannes Karjula on esimerkillinen oman sukupolvensa yrittäjä: poikkeuksellisen innovatiivinen, energinen ja positiivinen. Hän ei näe uhkia vaan tilaisuuksia kehittyä vielä paremmaksi.

– Haluni yrittää on aina kummunnut tarpeesta korjata epäkohtia ja ongelmia. Toisaalta yrittäjyyden kautta olen saanut olla vaikuttamassa siihen kenen ja minkä asioiden kanssa töitä teen, Karjula linjaa.

Jyväskyläläisen Karjulan yritys, Trustmary Group, etsii käsiinsä asiakkaansa asiakkaita, jotka kertovat vapaaehtoisesti omista kokemuksistaan ja tuottaa niistä sisällöt eri muodoissa.

Yrityksen tehtävänä on auttaa asiakkaita tekemään parempia ostopäätöksiä aitojen todennettujen asiakaskokemusten perusteella. Uniikki konsepti tarinoiden ja tutkimusten tuottamiseen on herättänyt mielenkiintoa, sillä yritys on toiminut muutamassa vuodessa jo yli 900 asiakasyrityksen kanssa, ja uusia videoita syntyy viikossa yli 20 kappaletta.

Videotuotannon lisäksi Trustmary on kehittänyt verkkopalvelun jatkuvaan palautteen keräämiseen, suosittelijoiden löytämiseen ja keveiden suositusten julkaisuun. Työntekijöitä on 40.

Karjulan yritys tunnetaan paremmin nettisivustostaan Kokemuksia.fi.

Toiseksi kilpailussa ylsi kahvipaahtimoa vetävä Arttu Muukkonen Etelä-Karjalasta. Yrityksen päätuote on itse paahdettu ja paikallisesti brändätty kahvituotesarja, jota myydään valtakunnallisesti muun muassa ruokakaupoissa.

Muukkonen sai palkintorahaa 7 000 euroa. Palkintorahat mahdollisti Yksityisyrittäjäin säätiö.