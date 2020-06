Koronakevät näkyy vaatemyynnissä vielä ensi vuonna – hyllyyn jääneet vaatteet myydään ensi keväänä

Koronaviruksen vaikutukset vaateteollisuudessa näkyvät vielä pitkään, sillä kuluneen kevään myymättä jääneitä vaatteita tullaan myymään ensi keväänä, kertoo Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen.

Hänen mukaansa ensi syksy tulee olemaan todella haastava vaatevalmistajille.

Samoilla linjoilla on myös Sokoksen ja Emotionin kehitysjohtaja Päivi Juntunen.

– Kevään mallistoja on jäänyt myymättä, eikä perustavaraa tulla syksyllä tilaamaan. Ostoja sopeutetaan ensi syksynä ja keväänä, Juntunen sanoo.

Vaatekaupan haasteellisen kevään vuoksi alennusmyynnit ovat alkaneet tänä kesänä normaalia aiemmin.

– Varmasti on isot alennusmyynnit tulossa ja moni kauppa ne on jo aloittanutkin. Myynti on seisonut kaksi kuukautta, niin pitää saada tavaraa liikkeelle, ennen kuin seuraavat tulevat, Loikkanen sanoo.

Syksyn vaatteet ja koulutarvikkeet tulevat kauppoihin jo heinäkuussa.

Sokoksissa kesän alennusmyynnit alkoivat tänä vuonna jo kesäkuun alussa ja yhteiskunnan asteittainen aukeaminen on näkynyt myös vaatehyllyillä.

– Kesäkuusta myynti on taas piristynyt, kun ihmiset ovat lähteneet rohkeammin liikkeelle ja kauppakeskuksiin, Juntunen kertoo.

Hänen mukaansa Sokokset ovat olleet auki koko kevään, mutta joillakin paikkakunnilla aukioloaikoja on supistettu esimerkiksi pitämällä kaupat kiinni sunnuntaisin ja sulkemalla ne illalla normaalia aiemmin.

Kaupan liiton Loikkasen mukaan kauppiaiden kannattaa viimeistään nyt pitää liikkeitään auki, kun ihmiset poistuvat taas kodeistaan.

– Nyt, kun rajoituksia on purettu ja ravintolatkin ovat taas auki, niin ihmiset liikkuvat enemmän ja sitä myöten myös vaatekauppa paranee, Loikkanen sanoo.

Olohousut jalassa töihin

Muoti- ja urheilukauppa ry:n mukaan muotikauppojen myynti väheni koronakevään aikana 388 miljoonalla eurolla. Vielä toukokuussakin myynti jatkoi laskuaan ja väheni vuoden takaisesta 32 prosenttia. Markettien ja tavaratalojen myynti väheni toukokuussa lähes 20 prosenttia vuoden takaisesta. Urheilukaupoissa sen sijaan tuli kasvua 32 prosenttia.

Kevään juhlien peruuntuminen vaikutti pukumyyntiin. Bisnesvaatteita taas ei tarvinnut ostaa, koska bisnestä tehtiin kotoa käsin. Mutta mitä keväällä sitten myytiin?

– Kotoiluvaatteita on mennyt enemmän. T-paitoja ja collegehousuja. Alusvaatteiden ja sukkien osalta myynti ei edes notkahtanut, Juntunen kertoo.

Intersport Finlandin ketjujohtaja Juha Nurminen kertoo, että keväällä myytiin hyvin myös kaikkea ulkoiluun liittyvää. Juoksu ja pyöräily nostivat suosiotaan koronakevään Suomessa. Koronavirus vaikutti myyntiin Intersportilla Nurmisen mukaan maalis-huhtikuussa, mutta se alkoi palautua jo pääsiäisen jälkeen.

– Toukokuussa liikkeissä kävi jo hyvin asiakkaita ja nyt kesäkuun puolella myös kauppakeskuksissa, Nurminen sanoo.

Hänen mukaansa kevään tavaroita ei tule jäämään hyllyyn samaan tapaan kuin vaatekaupoissa.

– Alennusmyynnit alkavat viime vuoden malliin, ketjutasolla juhannuksesta alkaen. Meillä kelit sanelevat hyvin paljon alennusmyyntien tarjonnan, Nurminen kertoo.

Myös Intersport piti liikkeensä yhtä lukuun ottamatta auki koko kevään. Sokoksen tavoin aukioloaikoja supistettiin illoista ja sunnuntaista, mutta kesäkuun alusta nekin ovat palautuneet lähes normaaleiksi.

"Digiloikka jää pieneksi hypähdykseksi"

Kotimaisen verkkokaupan osuus kaksinkertaistui huhti-toukokuussa vaatteiden ja kenkien osalta, kertoo Muoti- ja urheilukauppa ry:n toimitusjohtaja Velimatti Kankaanpää.

Se ei kuitenkaan paikkaa reippaasti vähentynyttä myyntiä, sillä kaksinkertaistuessaankin kotimaisen verkkokaupan osuus oli vain noin kuusi prosenttia kokonaiskaupasta. Viime vuonna koko vuoden ajalta kotimaisen verkkokaupan osuus vaatekaupassa oli kolme prosenttia kokonaismyynnistä.

– Jos lasketaan mukaan Euroopasta Suomeen tuleva verkkokauppa, niin normaalitilanteessa ne ovat yhteensä noin 13 prosenttia. Nyt pandemiatilanteessa ne pomppasivat kuukausitasolla yli 20 prosentin, mutta se palaa kyllä omalle tasolleen. Digiloikka näyttäisi jäävän aika pieneksi hypähdykseksi, Kankaanpää sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi Yhdysvalloissa ostotottumuksissa ei koronaviruksen myötä tapahtunut lopulta minkäänlaista digiloikkaa.

Kankaanpää kertoo, että kotimainen verkkokauppa vaikuttaa ottaneen jalansijaa ulkomaisilta kilpailijoiltaan, mutta tarkkoja lukuja ei vielä ole koko keväältä tarjolla tuontituotteiden osalta.

– Kotimaisen verkkokaupan osalta voi olla, että nyt nähty nousu jääkin pysyväksi. Voi olla niin, että ihmiset ostavat enemmän kotimaisesta verkkokaupasta ja vähemmän maailmalta. Siinä mielessä se kasvu voi jäädä voimaan. Tästä pysyvyydestä tiedämme enemmän loppukesästä, Kankaanpää sanoo.

Hänen mukaansa ostopäätöksissä nopeus on valttia.

– Se on myös kaupan etu toimittaa nopeasti, sillä ihminen ehtii kyllästyä. Palautusprosenteilla on tosi iso relaatio sen kanssa, kuinka nopeasti tavara tulee.

Kankaanpään mukaan nykyään tyypillinen tapa tehdä ostoksia on se, että tehdään ostokset netissä ja käydään hakemassa samana päivänä kaupasta.

– Silloinhan sen tuotteen voi myös palauttaa vaikka saman tien, jos tarvitsee, Kankaanpää sanoo.