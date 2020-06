Koronakriisi runtelee Yhdysvaltojen työmarkkinoita – uusien työttömyyshakemusten määrä ylitti odotukset

Lähes 1,5 miljoonaa ihmistä jätti viime viikolla työttömyyskorvaushakemuksen Yhdysvalloissa, ilmoittaa maan työministeriö. Luku oli ennakoitua heikompi, sillä analyytikot olivat odottaneet uusien hakemusten määrän jäävän noin 1,35 miljoonaan.

Työttömyyskorvaushakemuksia on maaliskuussa kärjistyneen koronakriisin aikana jätetty yhteensä 47,2 miljoonaa.

Hakemusten määrä on ylittänyt miljoonan rajan 14 perättäisenä viikkona. Yhdysvalloissa on monissa osavaltioissa purettu koronan takia määrättyjä rajoituksia, mutta samalla uusien tartuntojen määrä on kääntynyt nopeaan kasvuun.

Työttömyyskorvaushakemusten määrä on koko kriisin ajan pysynyt korkeana, mutta laskenut verrattuna ennätyslukemiin, joita nähtiin huhtikuun alussa. Ennätysviikolla uusia tukihakemuksia kertyi 6,5 miljoonaa.