Koronakriisi viivästyttää korjaustöistä päättämistä taloyhtiöissä, talousvaikutukset vielä vähäisiä

Koronakriisi on vaikuttanut lähes joka kolmanteen taloyhtiöiden korjaushankkeista, ilmenee Kiinteistöliiton kyselystä.

Eniten virus on vastausten perusteella vaikuttanut korjaushankkeita koskevaan päätöksentekoon, joka on viivästynyt lähes joka viidennessä taloyhtiössä.

Joka kymmenennessä vastauksessa arvioitiin, että koronakriisi on vaikuttanut korjaushankkeiden suunnitteluun ja lähes yhtä usein sen kerrottiin vaikuttaneen myös urakointiin.

– Huhtikuun toisella viikolla koronan vaikutukset yleistyivät vastauksissa edelliseen viikkoon verrattuna, mikä kertoo siitä, että kriisin vaikutukset selviävät vähitellen käytännön toiminnassa, sanoo Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero tiedotteessa

Vastauksista ilmenee myös, että koronakriisin vaikutukset taloyhtiöiden talouteen ovat olleet toistaiseksi varsin vähäisiä. Hieman alle 20 prosenttia vastaajista ilmoitti, että joitakin vaikutuksia on kuitenkin jo ollut. Eniten vaikutuksia on ollut niihin taloyhtiöihin, joilla on keskimääräistä huomattavasti enemmän vuokratiloja eli liike- tai toimistotiloja.

Tiedot perustuvat Kiinteistöliiton jäsenkyselyyn, johon vastasi yli 3 300 taloyhtiöiden hallitusten jäsentä tai isännöitsijää huhtikuun kahden ensimmäisen viikon aikana.