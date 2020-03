Koronatilanteen vaikutuksia talouteen: Finnair pysäyttää lentoliikenteen miltei kokonaan ja antaa tulosvaroituksen, Aurinkomatkat peruu kaikki lähiajan matkat

Lentoyhtiö Finnair vähentää koronatilanteen takia kapasiteetistaan 90 prosenttia huhtikuun alusta lähtien siihen asti, kunnes tilanne parantuu. Finnair operoi huhtikuun alusta lähtien toistaiseksi ainoastaan noin kahtakymmentä lentoreittiä, joilla varmistetaan Suomelle tärkeimmät yhteydet sekä kriittinen lentorahti myös tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Finnair aloittaa asteittaisen siirtymisen kohti rajattua liikenneohjelmaa välittömästi ja peruu 16.–31.3. väliseltä ajalta verkostostaan arviolta 1 500–2 000 lentoa.

Normaalisti Finnair operoi 110 lentoreittiä ja lentää noin 12 000 lentoa kuukaudessa, mutta kapasiteetin leikkaus laskee lentojen määrän arviolta 1 600 lentoon kuukaudessa.

– Koronavirustilanne vaikuttaa lentomatkustukseen dramaattisesti, mutta haluamme tässäkin vaikeassa tilanteessa varmistaa yhteiskunnan toiminnan kannalta joidenkin kriittisten lentoyhteyksien ylläpidon. Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti ja lisäämme reittejä ja vuoroja liikenneohjelmaamme kysynnän mukaan. Toivomme voivamme palata normaaliin operointiin mahdollisimman pian koronavirustilanteen laannuttua, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner tiedotteessa.

Finnair antaa koronatilanteen vuoksi myös tulosvaroituksen. Yhtiö kertoo, että lentokapasiteetin leikkaus johtaa huomattavaan vertailukelpoiseen liiketappioon tilikaudella 2020.

– Erittäin poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi Finnair tekee kustannuksiinsa merkittäviä lisäsopeutuksia, yhtiö kertoo.

Myöskään aiempi osakekohtainen osinkojakoehdotus ei toteudu, vaan yhtiö aikoo pidättäytyä osingonjaosta. Aiemmin ehdotus oli 0,2 euroa osakkeelta.

– On selvää, että koronavirus on suurin kriisi lentoliikenteen historiassa, Manner sanoo.

– Taloudellisten näkymiemme huomattava heikentyminen johtuu kokonaisuudessaan koronavirustilanteesta. Samanaikaisesti Finnairin kilpailukyky on edelleen vahva normaalissa liiketoimintaympäristössä, Manner sanoo tiedotteessa.

Finnairin mukaan sillä oli koronakriisin alkaessa vahvat kassavarat ja terve tase.

– Varmistaakseen yhtiön tulevaisuuden pitkittyneessäkin koronavirustilanteessa Finnair on toteuttamassa kokoluokaltaan merkittävän lisärahoitussuunnitelman, yhtiö kertoo.

Aurinkomatkat peruu kaikki matkat, joiden lähtöpäivä on viimeistään 14. toukokuuta

Aurinkomatkat ilmoittaa peruvansa kaikki matkat, jotka olisivat alkaneet viimeistään 14. toukokuuta. Peruminen johtuu koronavirustilanteesta ja sen aiheuttamista matkustusrajoituksista sekä Finnairin lähiaikojen muutoksista lentoihin.

Ilmoitetun ajankohdan jälkeen alkavista matkoista Aurinkomatkat kertoo tiedottavansa kuluvan kuukauden loppuun mennessä.

Aurinkomatkat kertoi jo aiemmin keskeyttävänsä matkat 12. huhtikuuta saakka.

Yhtiö on perumisista suoraan yhteydessä asiakkaisiinsa. Peruminen tehdään automaattisesti, ja asiakkaat saavat sähköpostiinsa ohjeet rahojen palauttamiseksi. Aurinkomatkat kertoo, että peruttavien matkojen suuren määrän vuoksi viestin saamisessa voi kulua päiviä tai jopa viikkoja. Samoin myös hinnan palautuksissa voi olla viivettä.

Yhtiö kertoo myös olevansa yhteydessä niihin lomalla oleviin asiakkaisiin, joiden paluumatkoihin tulee muutoksia.

Saksalainen matkailujätti TUI keskeyttää suurimman osan toiminnoistaan

Suuri saksalainen matkajärjestäjä TUI keskeyttää suurimman osan toiminnoistaan koronaviruksen takia ja pyytää hätäapua valtiolta. TUI työllistää peräti 70 000 ihmistä ympäri maailman. Yhtiö toimii yli sadassa maassa.

Saksa on jo luvannut antaa yrityksille apua koronaviruksesta selviämiseen. Kyseessä on Saksan lähihistorian suurin apupaketti, sillä se on arvoltaan lähes 550 miljardia euroa.

Aktia tarjoaa lyhennysvapaata koronavirustilanteen takia

Useat pankit ovat jo ilmoittaneet tarjoavansa asiakkailleen lyhennysvapaita koronatilanteen takia. Tänään Aktia ilmoitti tarjoavansa henkilö- ja yritysasiakkailleen lyhennysvapaata kahdeksan kuukautta. Lisäksi yritysasiakkaille tarjotaan tarvittaessa tukea mahdollisen kassakriisin ratkaisemiseksi.

Danske Bank puolestaan eilen kertoi, että koronaviruksen aiheuttaman erityistilanteen vuoksi se tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja tukeakseen esimerkiksi säännölliset tulonsa tilapäisesti työttömyyden tai lomautuksen vuoksi menettäneitä henkilöasiakkaita. Danske Bank lisäksi tukee yrityksiä, jotka tarvitsevat lisälikviditeettiä kysynnän laskun tai tilausten peruutusten vuoksi.

Nordea kertoi perjantaina tarjoavansa lyhennysvapaita asuntolaina-asiakkaille sekä pienille ja keskisuurille yritysasiakkaille. Nordean asiakkaat voivat saada asuntolainoihinsa enintään kuusi kuukautta lyhennysvapaata. Pienille ja keskisuurille yrityksille Nordea tarjoaa tarvittaessa kolmen kuukauden lyhennysvapaata sekä muita apukeinoja.

Finnvera: Meillä on mahdollisuus kasvattaa pk-yritysten rahoitusta merkittävästi

Valtion omistamalla erityisrahoitusyhtiö Finnveralla on hyvät valmiudet vastata koronaepidemian myötä lisääntyvään rahoituskysyntään, Finnvera sanoo tiedotteessa. Sen mukaan pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta on mahdollisuus kasvattaa. Laissa rahoitukselle oleva valtuusraja on 4,2 miljardia euroa, josta tällä hetkellä käytössä on noin 2 miljardia euroa.

Finnvera kertoo laajentavansa pk-takauksen ja alkutakauksen käyttömahdollisuudet koskemaan myös koronan aiheuttaman suhdannetilanteen edellyttämää rahoitusta. Suhdannetilanteen edellyttämään rahoitukseen on mahdollista hyödyntää muitakin Finnveran rahoitusvälineitä kuten takauksia, lainoja, joukkovelkakirjalainoja tai juniorilainoja. Rahoituksen edellytyksenä on kuitenkin se, että yrityksellä on pidemmän aikavälin kannattavan liiketoiminnan edellytykset.

Finnvera varautuu kysynnän kasvuun laittamalla asiakastyöhön lisää resursseja. Ruuhkiin on kuitenkin syytä varautua.

Finnveran pk-rahoituksen liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä sanoo tiedotteessa, että tällä hetkellä Suomen rahoitusmarkkinat toimivat ja myös pankit ovat sitoutuneet auttamaan pk-yrityksiä kriisin yli.

– Seuraamme kuitenkin tarkasti koronaepidemian vaikutusta yritysten tilanteeseen ja pankkien toimintaan. Autamme yrityksiä löytämään tarvitsemansa rahoitusratkaisut tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, Heinilä sanoo.