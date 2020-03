Koronaviruksen takia yt-neuvotteluissa jo 158  000 ihmistä

Koronavirus on aiheuttanut mittavan aallon yt-neuvotteluita Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mukaan yt-neuvotteluiden piirissä on jo 158 000 ihmistä.

Valtaosa ilmoituksista on tullut tämän ja viime viikon aikana. TEM alkaa julkaista päivittäin lukuja lomautettujen ja yt-neuvottelujen piirissä olevien määrästä.

Kaikkiaan yli 1 700 työnantajaa on ilmoittanut aloittavansa yt-neuvottelut. TEM toteaa, että koronavirustilanne näkyy selvänä piikkinä työttömiksi työnhakijoiksi lomautuksen tai muun syyn takia ilmoittautuneiden määrässä. Luvut ovat suuntaa antavia, sillä koronaviruksesta ja muista syistä johtuvia ilmoituksia ei ole mahdollista eritellä tarkkaan.

Viime viikon alun jälkeen lomautetuiksi on ilmoittautunut liki 6 700 ihmistä, joista noin 5 700 on lomautettu koronaviruksen takia. Muita kuin lomautettuja työttömäksi ilmoittautuneita on yli 6 700. Heistä arviolta 2 200 on menettänyt työpaikkansa koronaviruksen takia.

Luvuissa näkyvät vähintään 20 henkilöä työllistävien työnantajien ilmoitukset alkaneista tai alkavista yt-neuvotteluista. Tätä pienempien työnantajien ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistolle harkinnassa olevista lomautuksista.

Suurin osa eli 62 prosenttia lomautusilmoituksista on Uudeltamaalta. Se ei tarkoita, että lomautukset keskittyvät Uudellemaalle, sillä monet suuret yritykset ilmoittavat lomautuksistaan pääkonttorinsa sijainnin perusteella.