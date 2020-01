Koronavirus säikytti pörssit laskuun – Danske Bank varoittaa hätiköinnistä

Huolet koronaviruksen vaikutuksista maailmantalouteen säikäyttivät markkinoita maanantaina. Helsingissä pörssin yleisindeksi laski noin kaksi prosenttia. Siipeensä sai esimerkiksi Finnair , jonka osake laski viitisen prosenttia.

Laskutrendi näkyi ympäri maailman. Tokiossa indeksi päättyi kahden prosentin laskuun, ja Euroopan suuret pörssit Frankfurtissa, Pariisissa ja Lontoossa niiasivat runsaat kaksi prosenttia. Myös New Yorkissa pörssit avautuivat pakkasella, ja öljyn hinta painui laskuun.

Kiinan pörssit ovat uudenvuoden pyhien johdosta edelleen suljettuina. Odotus on, että taudin vaikutukset Kiinan talouteen heijastuvat nopeasti myös muualla maailmassa.

– Kiinan teollisuuden ja kulutuksen valtaviin moottoreihin kohdistuva taloudellinen shokki leviää globalisaation kautta pian myös muihin maihin, varoitteli AxiCorpin markkinastrategi Stephen Innes.

Vuoden 2003 sars-epidemia ei vaikuttanut markkinoihin teollisuusmaissa kovin voimakkaasti, mutta yhteydet ovat nykyään tiiviimmät, Innes arvioi. Talouskasvun hidastuessa kulutuskysynnällä on suurempi vaikutus kuin aiemmin.

Vielä synkemmän kuvan maalasi Ava Traden analyytikko Naeem Aslam.

– Tilanne on se, että viruksesta on tullut tappava ja se on aiheuttanut markkinoilla paniikin, Aslam summasi.

Kotimaassa Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen puolestaan varoitti sijoittajia tekemästä hätiköityjä päätöksiä. Vaikka virustilanne on vakava inhimillisestä näkökulmasta, hänen mukaansa aikaisempi kehitys osoittaa, että negatiiviset reaktiot markkinoiden ulkopuolisiin shokkeihin ovat usein ylimitoitettuja.

– Kamppailua virusta vastaan tukee se, että Kiinan viranomaiset ovat olleet tilanteen suhteen avoimia, mikä helpottaa viruksen taltuttamista Kiinassa ja muualla maailmassa, Kemppainen sanoi pankin tiedotteessa.