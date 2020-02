Koronavirus vaikuttaa autoteollisuuteen – Hyundai seisautti tuotantolinjan Etelä-Koreassa

Etelä-Korean suurin autovalmistaja Hyundai Motor on väliaikaisesti sulkenut yhden tuotantolinjoistaan, koska koronaviruksen leviäminen Kiinassa haittaa tiettyjen auton valmistuksessa tarvittavien osien saatavuutta.

Hyundain edustajan mukaan seisaus koskee Etelä-Korean Ulsanissa sijaitsevaa tuotantolinjaa, jossa tehdään Genesis-autoja. Seisauksen kestoa ei vielä tiedetä, ja edustajan mukaan on mahdollista, että vastaavia toimia tarvitaan myös muilla tehtailla.

Kiinan Wuhanissa, josta uusi koronavirus on lähtöisin, on paljon autoteollisuutta. Hyundailla on tehtaita myös Kiinassa.