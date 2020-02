Koronavirus vaikuttaa autoteollisuuteenkin – Hyundai seisautti tuotantolinjan Etelä-Koreassa

Etelä-Korean suurin autovalmistaja Hyundai Motor on väliaikaisesti sulkenut yhden tuotantolinjoistaan, koska koronaviruksen leviäminen Kiinassa haittaa tiettyjen auton rakennuksessa tarvittavien osien saatavuutta.

Hyundain edustajan mukaan seisaus koskee Etelä-Korean Ulsanissa sijaitsevaa tuotantolinjaa, jossa tehdään Genesis-autoja. Seisauksen kestoa ei vielä tiedetä, ja edustajan mukaan on mahdollista, että vastaavia toimia tarvitaan myös muilla tehtailla.

– Tilanne ei näytä hyvältä, edustaja sanoi.

Kiinan Wuhanissa, josta uusi koronavirus on lähtöisin, on paljon autoteollisuutta. Hyundailla on tehtaita myös Kiinassa.

Tiistaina kuultiin myös muista koronaviruksen talousvaikutuksista. Bloom berg kertoi tiistaina, että Macaon kasinoita on pyydetty sulkemaan väliaikaisesti ovensa 15 päiväksi. Tiettävästi Macaosta on tähän mennessä vahvistettu 10 koronavirustartuntaa.

Shanghain pörssi päätyi kuitenkin tiistaina plussalle maanantain lähes kahdeksan prosentin romahduksen jälkeen. Toipumista pönkitti Kiinan keskuspankin tuki.