Kortepohjaan uusi ruokakauppa, tavoitteena myös apteekki ja Alko – ylioppilaskunta ja Keskimaa solmivat aiesopimuksen liiketilojen rakentamisesta

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY ja Osuuskauppa Keskimaa ovat solmineet aiesopimuksen liiketilojen rakentamisesta Kortepohjan keskustaan.

JYYn tavoitteena on saada uusi rakennus, joka yhdistäisi Keskimaan päivittäistavarakaupan laadukkaaseen kaupunkiasumiseen Kortepohjaan suunnitellun palvelubulevardin varrella. Liiketilat sijoittuisivat Kartanokujan ja Emännäntien kulmaukseen rakennettavan asuinkerrostalon kivijalkaan.

Keskimaan talousjohtajan Niko Toivasen mukaan uusi päivittäistavarakauppa on todennäköisesti Sale, joka korvaa Kortepohjan nykyisen Salen. Nykyisin myymälä toimii muutaman sadan metrin päässä suunnitellusta liikepaikasta. S-marketia ei kuitenkaan ole suljettu vaihtoehdoista pois.

– Paljon riippuu siitä, millainen kokonaisuus Kortepohjaan lopulta muodostuu, hän sanoo.

Suunniteltu bulevardi nivoisi alueen kaupalliset ja julkiset palvelut kokonaisuudeksi. Palvelubulevardille sijoittuvista julkisista tiloista ensimmäinen, uusi päiväkoti-koulu-kirjasto, on nyt suunnitelmavaiheessa. Asemakaavatyö käynnistyy, kun tarvittavat selvityksen alla olevat asiat, kuten liikenteen toimivuus, on ratkaistu.

– Kortepohjan alue on maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, ja yhdyskuntarakenteeltaan omaleimainen kävelypainotteinen alue. Palvelubulevardi on kiinnostava idea, mutta vaatii vielä lisäsuunnittelua ja yhteistyötä myös museoviranomaisten kanssa, Jyväskylän kaupunginarkkitehti Leila Strömberg sanoo tiedotteessa.

JYYn toimitusjohtajan Marko Huttusen mukaan ylioppilaskunnan tavoitteena on saada alueelle ainakin apteekki ja Alko sekä kehittää alueen ravintolapalveluita.

– Haluamme myös edistää uudenlaisia ratkaisuja, kuten kierto- ja jakamisperiaatteella toimivien palveluiden tuomista alueelle, hän sanoo.

Huttusen mukaan isoimmillaan uuden liikekeskuksen koko voisi olla noin 2 000 neliötä.

– Kun Kortepohjan kaupunkirakennetta kehitetään alueen vahvuudet, kuten kevyen liikenteen ja vehreän luontoyhteyden merkittävät roolit tunnistaen, on mahdollista tehdä alueesta Jyväskylän vetovoimaisin lähiö, hän pohtii.

JYYn ja Keskimaan yhteistyön taustalla on Kortepohjan keskustan kehittämissuunnitelma. Tämä syntyi viime vuonna Jyväskylän kaupungin, Kortepohjan alueen kiinteistöomistajien sekä alueen asukkaiden yhteistyönä.

Suunnitelman toteutumisessa tarvitaan huomattavia investointeja alueen kiinteistöomistajilta ja tiivistä yhteistyötä kaupungin ja alueen toimijoiden välillä.

JYY on 12 500 opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Se on myös yksi Keski-Suomen merkittävimmistä kiinteistönomistajista ja vuokranantajista.

– Kortepohjan alueella asuu paljon opiskelijoita, joiden arjen sujuvoittaminen on JYYn ydintehtäviä. JYYn aktiivinen rooli alueen kehittäjänä on vastuunkantoa myös tulevaisuuden opiskelijoista, sillä omistuksiemme arvo Kortepohjassa on huomattava, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Topias Peltonen sanoo.

– Alueen palveluita kehittämällä varmistamme alueen houkuttelevuuden. Tämä työ hyödyttää koko kaupunginosaa, ei vain opiskelijoita.