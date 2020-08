Kotimaanmatkailu ei yksin korvannut ulkomaisten turistien puutetta – Helsingin hotelleja pidettiin kesällä jopa kiinni, kun maakuntakohteissa taottiin ennätyksiäkin

Kotimaanmatkailu on tukenut hotellialaa kesän ajan, mutta tähänastisten tietojen valossa se ei ole riittänyt korvaamaan ulkomaisten asiakkaiden puutetta.

Syksyä ja talvea puolestaan varjostavat varsinkin matkustusrajoitusten jatkuminen ja väsähtänyt liikematkustaminen. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi arvioi, ettei hotelliala tule toipumaan niin kauan kuin matkustamista ulkomailta rajoitetaan.

– Koska emme tiedä, kuinka kauan koronarokotteen saaminen kestää, jollain tavalla kategoristen kieltojen sijaan meidän pitäisi pystyä avaamaan lentoliikennettä esimerkiksi alueellisesti, Lappi sanoo.

Liikematkustusta kotimaassa puolestaan vähentää etätyöskentely, joka vaikuttaa myös kongressi- ja messualaan.

– Parhaassakin tapauksessa hotelliala alkaa toipua vasta ensi vuoden syksynä, ja laskua maksetaan viidestä kymmeneen vuoteen.

S-ryhmä rikkoi Kolin kesäennätyksen

Tilastokeskuksen tuoreimmat yöpymistiedot ovat kesäkuulta. Silloin hotellihuoneiden käyttöasteeksi Suomessa jäi hieman alle 30 prosenttia, mikä oli puolet vähemmän kuin viime vuonna.

Helsingissä luku oli vain 21 prosenttia. Samaan aikaan Joensuussa ja Sotkamossa käyttöaste ylitti 60 prosentin haamurajan. Pohjois-Karjala ja Kymenlaakso olivat maakunnista ainoat, jotka lähes ylsivät viime vuoden tasolle.

– Vaikka suomalaiset matkustivat Suomessa hyvin, varsinkin pääkaupunkiseutu kärsi siitä, ettei ulkomaalaisia asiakkaita ollut, Lappi kertoo.

Sokos Hotelsin markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Vitie kertoo, että maan sisäiset erot jatkuivat suurina myös heinäkuussa. Pääkaupunkiseudulla S-ryhmän hallinnoimien Sokos- ja Radisson Blu -hotellien käyttöaste jäi 26 prosenttiin, kun taas Kolilla rikottiin yhtiön kuun ennätys. Levi ja Vuokatti ovat muita esimerkkejä kesän suosikkikohteista. Myös Turussa ja Tampereella on nähty Vitien mukaan hyvää myyntiä.

Koko maan käyttöaste oli noussut kevään pohjakosketuksesta heinäkuussa 54 prosenttiin. Vuotta aiemmin luku oli 75 prosenttia.

Scandic jatkaa neuvotteluja vuokranalennuksista

Kaiken kaikkiaan kesä sujui Vitien mukaan odotuksia paremmin. Siitä huolimatta syksy näyttää epävarmalta. Ennen kaikkea yritysmatkailu laahaa koronakriisin vuoksi viime vuotta jäljessä.

– Lomien loppuessa business-to-business-matkustus ei ole lähtenyt käyntiin niin kuin edellisinä vuosina, eli tilanne ei ole normaali.

Scandicin kaupallinen johtaja Christian Borg puolestaan sanoo, että kevään odotuksiin nähden kesä meni kohtuullisesti. Hotelliensa käyttöasteita yhtiö ei kerro kesken tuloskauden. Vuoden toisen osavuosikatsauksensa yhteydessä yhtiö kertoi, että kesäkuussa sen huoneiden täyttöaste oli 20 prosenttia, kun se viime vuoden huhti-kesäkuussa oli 67 prosenttia.

Molemmat yhtiöt kuitenkin huomauttavat, että pääkaupunkiseudulla kohteita oli kiinni, minkä lisäksi syksyn tilanne näyttää epävarmalta.

– Kaikista suurin kysymys toki on, että onko ihmisillä ylipäänsä halua matkustaa. Se on vielä iso kysymysmerkki, Borg sanoo.

Scandic käy edelleen keskusteluja vuokranalennuksista kiinteistönomistajien kanssa.

"Pohjois-Suomen talven tilanne näyttää todella huonolta"

Seuraavaksi MaRan Timo Lappi kantaa huolta talvisesongista. Hänen mukaansa matkanjärjestäjät tekevät muutamissa viikoissa päätöksiä, toteutuvatko joulukauden matkat vai perutaanko ne. Tätä päätöstä varten he tarvitsevat pian hallitukselta signaalin, onko ulkomailta tulevia lomia mahdollista toteuttaa.

– Varsinkin Pohjois-Suomen talven osalta tilanne näyttää todella huonolta, Lappi sanoo.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on pitänyt kiinni riskimaiden määrittelyyn käytettävästä turvallisuusrajasta, jota hän on luonnehtinut Euroopan tiukimmaksi. Hän on myös sanonut, että tiukkojen toimien myötä Suomen koronatilanne on Euroopan parhaita. Sen sijaan elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on toivonut rajaan lievennystä taloussyihin vedoten.

Scandicin Christian Borg puolestaan toivoo viranomaisilta selkeää ja suoraviivaista viestintää sekä liikkeenharjoittajille että asiakkaille.

– Selkeyden kautta ihmiset tietävät ja ymmärtävät, että kotimaan sisällä saa matkustaa, käydä ravintoloissa ja käyttää palveluita.

Sokos Hotelsin Outi Vitien mukaan talvikauden ennakointi on liian varhaista.

– Tilanteita katsotaan viikkotasolla, Vitie sanoo.