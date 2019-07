Kovan brexitin pelko painosti punnan alimmilleen kahteen vuoteen

Maanantain markkinoilla oltiin huolissaan Britannian mahdollisesta eroamisesta EU:sta ilman kauppasopimusta. Sopimukseton brexit on näyttänyt aiempaa todennäköisemmältä Boris Johnsonin noustua maan pääministeriksi.

Pelon ilmapiiri painosti punnan kurssin alimmalle tasolleen kahteen vuoteen. Maanantain aikana punta menetti arvostaan yli prosentin suhteessa Yhdysvaltain dollariin.

Britannian EU-eron nykyinen takaraja siintää kolmen kuukauden päässä lokakuun lopulla. Jos Britannia ei ole päässyt määräpäivään mennessä EU:n kanssa sopimukseen erotavasta eikä uutta lykkäystä myönnetä, Britannia lentää kertaheitolla ulos EU:sta ja sen vapaasta kaupankäynnistä.

Hallitsematonta kovaa brexitiä pelätään markkinoilla, mutta sille löytyy kannattajia poliitikkojen keskuudesta. Britannian uuden ulkoministerin, konservatiivien Dominic Raabin mukaan Britannia on paremmissa asemissa neuvottelemaan "hyvää sopimusta" kovan brexitin jälkeen.

– Syy tähän on se, että itsenäisenä valtiona olemme vähemmän alttiita EU:n vaatimuksille, Raab kommentoi BBC:n radiohaastattelussa Guardianin mukaan.

Raabin mukaan sopimuksettoman brexitin toteutuminen olisi kuitenkin EU:n "itsepäisyyden" syytä.

Johnson väittää saavansa uuden sopimuksen

Sunnuntaina sopimuksettoman brexitin suunnittelusta vastaava konservatiivien parlamenttiedustaja Michael Gove kirjoitti Sunday Times -lehdessä hallituksen oletuksena olevan, että hallitsematon brexit toteutuu. Goven mukaan tämä johtuu siitä, ettei EU tule suostumaan uuden sopimuksen neuvotteluun.

– Toivomme, että he muuttavat mielensä, mutta meidän on lähdettävä oletuksesta, etteivät he tee niin, Gove arvioi.

Skotlannissa vierailulla oleva Johnson kiirehti kuitenkin maanantaina kumoamaan tämän.

– Minun oletukseni on, että voimme saada uuden sopimuksen, ja siihen me tähtäämme, Johnson kommentoi BBC:n lähetyksessä.

Johnson itse arvioi, että sopimuksettoman EU-eron todennäköisyys on yksi miljoonasta.