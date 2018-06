Tiukassa talouskurissa elänyt Kreikka nousee omille jaloilleen elokuun lopussa, kun tällä tietoa viimeinen lainaohjelma päättyy.

Finanssineuvos Pekka Morén valtiovarainministeriöstä arvioi, että Kreikalla on hyvät mahdollisuudet selvitä omillaan ja palata lainamarkkinoille.

Kreikan kolmas lainaohjelma päättyy 20. elokuuta, mikä tarkoittaa tiukan talousohjauksen päättymistä ja paluuta normaaliin rahanhankintaan.

Mutta luottavatko sijoittajat siihen, että maa selviytyy valtavasta lainataakastaan? Maan julkinen velka on edelleen 180 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Kreikalle kootaankin tukitoimien pakettia euroryhmän kokouksessa ensi viikon torstaina.

Morénin mukaan Kreikalla itsellään on isoin rooli luottamuksen palauttamisessa, sillä maan täytyy jatkaa uudistuksia ja hyvää taloudenpitoa vielä elokuun jälkeenkin.

– Kreikan mahdollisuudet selvitä perustuvat siihen, että ohjelma on toteutettu ja velkakuviot on katsottu läpi. Nyt kyse on siitä, että Kreikan täytyy itse rakentaa luottamusta. Se edellyttää myös poliittista vakautta, Morén sanoo.

Iso osa maan velasta on hänen mukaansa euromailta edullisin ehdoin saatua lainaa. Kreikan velkakestävyyttä helpottaa myös maan talouden koheneminen ja rakenneuudistukset.

– Positiivista on, että talous on lähtenyt kasvuun, budjetin perusylijäämä oli viime vuonna yli 4 prosenttia ja maan pankkijärjestelmä on vakautunut.

Viimeinen lainaerä auttaa pahimman yli

Kreikalle kaavaillaan merkittävää, viimeistä lainaerää nyt päättyvästä lainaohjelmasta.

Tähän on varaa, koska maa on nostanut tähän mennessä vasta 46 miljardia euroa, vaikka kolme vuotta sitten ohjelmaan varattiin 86 miljardia euroa.

EU-virkamiehen mukaan noin 20 miljardin summa antaisi Kreikalle pelivaraa eikä sen tarvitsisi heti palata lainamarkkinoille. Raha riittäisi ainakin ensi vuoden loppuun.

Morén toppuuttelee, koska Kreikan rahoitustarpeet lähivuosina ovat hänen mukaansa kohtuulliset.

Viimeisen erän suuruuden ratkaisee hänen mukaansa kokonaisuus eli myös se, minkälaisista velkahuojennuksista sovitaan.

Euromaat eivät aio leikata itse lainapääomaa, mutta velkataakkaa huojennetaan näillä näkymin muilla keinoin.

Laina-aikoja saatetaan pidentää tai lainoja järjestellä siten, että esimerkiksi kaikkein kalleimpia IMF:n lainoja ostetaan pois.

Euromaat kaipaavat takeita siitä, että Kreikka jatkaa tiukkaa taloudenpitoa ja uudistuksia, vaikka lainoittajat eivät hengitä enää niskaan.

Kreikka pysyy näillä näkymin komission normaalia tarkemmassa tarkkailussa, johon osallistuvat myös Euroopan vakausmekanismi EVM, Euroopan keskuspankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto IMF.

EU-virkamiehen mukaan euroryhmän pitää sopia kokonaisuudesta jo ensi viikolla, koska osa euromaista tarvitsee runsaasti aikaa näin ison poliittisen päätöksen läpiviemiseen. Muun muassa Saksa tarvitsee aikaa käsittelyyn liittopäivillä.