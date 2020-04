Kuinka pahasti Suomen talous sukeltaa? Valtiovarainministeriö julkistaa ennusteensa – suora lähetys kello 11

Valtiovarainministeriö julkistaa tänään ennusteensa Suomen talouden näkymistä lähivuosille. Voit seurata kello 11 alkavaa tiedotustilaisuutta suorana lähetyksenä tässä jutussa.

Talouslaitokset ovat synkentäneet arvioitaan vuoron perään. Viimeksi eilen Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla arvioi, että Suomen talous syöksyy tänä vuonna todennäköisesti lähemmäs 10 prosenttia. Suomen Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote supistuisi tänä vuonna 5–13 prosenttia.

Talouden kuva on heikentynyt, koska rajoitustoimet osuvat taloudelliseen toimeliaisuuteen voimakkaasti. Ravintolat ovat kiinni, yli 70-vuotiaita on kehotettu pysymään kodeissaan ja yli kymmenen ihmisen kokoontumiset on kielletty muiden muassa. Rajoituksia alettiin ottaa käyttöön maaliskuun puolivälissä ja niiden odotetaan olevan voimassa ainakin 13. toukokuuta saakka. Ravintolat pysyvät hallituksen mukaan kiinni ainakin toukokuun loppuun.

Etla perustaa talousarvionsa siihen, että talouden sulkutoimet kestäisivät Suomessa ainakin yli kaksi kuukautta. Samaan aikaan kuluttajat ovat varovaisia, yrityksiä saattaa ajautua konkurssiin ja maailmantalouden näkymät ovat epävarmat.

Valtiovarainministeriö on aiemmin arvioinut, että Suomen talous pienenee tänä vuonna 5,5 prosenttia, kun sekä vienti että kotimainen kysyntä supistuvat. Oletuksena on käytetty sitä, että rajoitustoimet kestäisivät kolme kuukautta. Talous voisi ministeriön mukaan toipua jo vuoden loppupuoliskolla.

Valtio on ottamassa viimeviikkoisen lisäbudjetin myötä velkaa tänä vuonna noin 12,7 miljardia euroa. Äkillisiä menolisäyksiä on tulossa kuitenkin vielä lisää, ja myös lainasumma kasvaa.