Kuinka pyörii yritys, joka toimii yhden kaupungin alueella eikä juuri näy internetissä? – Maajukka Oy:ssä pokattiin vuoden yrittäjän palkinto

Jyväskylän vuoden yrittäjän Jukka Tuominiemen maarakennusyritys Maajukka Oy aloitti toimintansa jo vuonna 1985. Kolmessa vuosikymmenessä yritys on kasvanut vakain askelin kolmisenkymmentä työntekijää työllistäväksi merkittäväksi alan tekijäksi Jyväskylässä.

– Teemme töitä pääsääntöisesti rakennusliikkeille ja julkiselle puolelle. Työt on pyritty tekemään niin hyvin, että tilaajat säilyvät ja sitä kautta toiminnalle on ollut jatkuvuutta. Meillä on edelleen samoja asiakkaita kuin alkuvaiheessa, vaikka moni onkin vaihtanut omistajaa ja nimeä, Tuominiemi kertoo.

Maajukka Oy on erikoistunut vaativiin tuentaratkaisuihin, joita on tarvittu muun muassa Jyväshovin kauppakeskuksen ja Lutakon alueen talojen rakentamisessa.

Erikoistumisen taustalla oli 1990-luvun lama, joka pakotti etsimään perinteisen maarakennuksen rinnalle vähemmän kilpailtuja töitä.

– Lama oli lopulta terve kokemus, koska se opetti laittamaan asiat tärkeysjärjestykseen. Se toi ymmärryksen, ettei yrittäjyys ole vain pelkkää nousukautta ja että huonoihin vuosiin pitää varautua etukäteen.

Tuominiemen mukaan suhdanteet ovat kuitenkin vaikuttaneet melko vähän yrityksen toimintaan. Maajukan liikevaihto on nykyisellään viiden miljoonan euron tietämissä.

Maajukka on monessa mielessä omintakeinen yritys. Se toimii pelkästään Jyväskylän talousalueella eikä näy juurikaan internetissä.

– Töitä on riittänyt Jyväskylässäkin ja asioiden hoitaminen on kaiken puolin helpompaa, kun työt on pienellä alueella. Työntekijä voi esimerkiksi tarvittaessa vaihtaa työmaalta toiselle vaikka kesken päivän, Jukka Tuominiemi sanoo.

– Ja kun ei ole kotisivuja eikä muuta sähköistä markkinointia, ei tule turhia puheluita ja säästyy aikaa.

Tuominiemen mielestä Jyväskylässä on ollut terve ilmapiiri tehdä töitä. Kanssakäyminen on rehtiä niin asiakkaiden kuin myös eri sidosryhmien kanssa.

Yrittäjä korostaa luottamuksen luomista ja säilyttämistä keskeisenä asiana yrityksen toiminnassa.

– Luottamukselliset suhteet tulee olla niin tilaajien, sidosryhmien kuin myös työntekijöiden kanssa, Tuominiemi sanoo.

Vuoden yrittäjän tittelistä hän oli positiivisesti yllättynyt.

– Pidän sitä koko toimialalle ja meidän porukalle tulleena palkintona eikä yksin minulle, sanoo Tuominiemi, joka on jakanut yrittäjyyden arjen taloushallinnosta vastaavan vaimonsa Tuulan kanssa.