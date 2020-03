Kulmuni: Yrityksille suunnattu suora tuki nousee miljardiin euroon

Yrityksille suunnattu suora tuki nousee miljardiin euroon, kertoo valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) STT:lle. Hänen mukaansa rajoitustoimet ovat laajentuneet, minkä takia myös yrityksille suunnatun suoran tuen täytyy olla suurempi.

– Tarkoituksena on, että viisinkertaistamme yrityksille tulevan suoran tuen, koska tilanne on muuttunut hyvin nopeassa ajassa.

Hallitus on tehnyt asiassa yhteistyötä valtiovarainvaliokunnan kanssa. Uutta esitystä valiokunnalle ei ole annettu, vaan valiokunta muokkaa viime perjantaina annettua esitystä. Kulmunin mukaan näin on toimittu, jotta rahat saataisiin mahdollisimman nopeasti liikkeelle.

– Lisätalousarviomenettely veisi aikaa taas ainakin reilun viikon.

– Tämä on hyvin poikkeuksellinen menettely, mutta maassa on poikkeusolot. Poikkeuksellisena aikana täytyy toimia myös ripeästi sekä hyvässä ja tiiviissä yhteistyössä. Olen kiitollinen valtiovarainvaliokunnalle, että pystyimme toiminaan näin, Kulmuni sanoo.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut valmiiksi mietinnön koskien hallituksen esitystä vuoden 2020 lisätalousarvioksi. Valiokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.) kertoo STT:lle, että keskustelun lisätalousarvion mietinnöstä on määrä alkaa eduskunnassa kello 17.15 ja tarkoitus on edetä tänään äänestykseen asti.