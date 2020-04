Kuluttaja-asiamies kehottaa kassakriisissä olevan Norwegianin asiakkaita vaatimaan rahat takaisin perutuista lennoista

Lentoyhtiö Norwegianin taloustilanne vaikuttaa siltä, ettei lentoasiakkaiden tule vastaanottaa lentopisteitä rahapalautusten sijasta, katsoo kuluttaja-asiamies.

Jos yhtiö menee konkurssiin, lentopisteitä vastaanottanut asiakas saattaa menettää oikeutensa vaatia rahoja takaisin luottokorttiyhtiöiltä.

Kuluttaja-asiamies on pyytänyt selvitystä Norwegianin asiakasviestinnästä, jossa ei ole riittävän selvästi tuotu ilmi rahanpalautusvaihtoehtoa tilanteessa, jossa lento on peruttu. Sen sijaan yhtiö on korostanut cash points -järjestelmäänsä eli lentopisteitään hyvityksen muotona.

– Nyt ei ole oikea aika ottaa vastaan Norwegianin tarjoamia cash pointseja, sillä lentojen toteutuminen on epävarmaa. Pisteet ovat myös Norwegianin tähänastisten ehtojen mukaan olleet voimassa vain vuoden myöntämishetkestä. Kannattaa siis vaatia palautuksia takaisin rahana, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoo tiedotteessa.

Väänänen muistuttaa, että asiakkailla on oikeus saada lentoyhtiön peruman lennon korvaus rahana.

Velkajärjestelyjen kohtalo ratkeaa ensi viikolla

Norwegian on koronakriisin vuoksi ajautunut suuriin talousvaikeuksiin. Yhtiö kertoi maanantaina, että sen kassa tyhjenee kokonaan ellei se saa valtion takaamia 2,7 miljardin kruunun (240 miljoonan euron) lainoja toukokuun puoliväliin mennessä. Osana kriisisuunnitelmaa Norwegianin velkojille on tarjottu vaihtoehtoa vaihtaa lainoja yhtiön osakkeisiin. Velkajärjestelyn kohtalosta päättää Norwegianin yhtiökokous ensi maanantaina.

Norwegianin lentokapasiteetista on jäädytetty 95 prosenttia. Yhtiö on arvellut, että liikennettä voidaan asteittain palauttaa vasta ensi vuoden puolella.