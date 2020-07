Kilpailu- ja kuluttajavirasto myös antaa ohjeet tilanteeseen, jossa henkilö on saanut 365 Hankinta Oy:ltä tai laskuttajana toimivalta Nordfin Capital Oy:ltä laskun sähkösopimuksesta, jota tämä ei mielestään ole tehnyt. Katso toimintaohjeet jutun alta tai kokonaisuudessaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta .

Kuluttaja-asiamies kehottaakin kuluttajia olemaan tarkkana, jos he saavat 365 Hankinnalta myyntipuhelun sähkösopimuksesta. Asiamies muistuttaa, että kuluttajalla on oikeus kiistää epäselvissä olosuhteissa syntynyt sähkönmyyntisopimus.

Kuluttaja-asiamies on tehnyt 365 Hankinnalle selvityspyynnön sen puhelinmyynti- ja sopimuskäytännöistä. Asiamiehen mukaan yrityksen menettelytavat ja ongelmat ovat pitkälti samoja kuin sähköyhtiö Fi-Nergy:llä, jonka kuluttaja-asiamies vei huhtikuussa markkinaoikeuteen. Kuluttaja-asiamies haki silloin markkinaoikeudelta Fi-Nergylle useaa kieltoa ja vaatii jokaista niistä tehostettavaksi 100 000 euron suuruisella uhkasakolla. Haettavat kiellot koskivat yhtiön laskutus- ja sopimuskäytäntöjä sekä niihin liittyvää asiakasviestintää.

Kaiken lisäksi monet kuluttajat eivät ole saaneet yhtiöltä lainkaan sopimusvahvistusta, tai vahvistus on tullut postitse vasta, kun 14 vuorokauden peruuttamisaika on päättynyt.

Ilmoitusten mukaan ihmiset ovat saaneet yhtiöltä sähkönmyyntisopimuksen, vaikka he eivät olisi hyväksyneet yhtiön puhelimessa esittämää tarjousta.

Sähkönmyyntisopimusta ja siihen liittyvää sähkönsiirron kilpailuttamista puhelimitse markkinoivasta 365 Hankinta Oy:stä on tullut kuluttajaneuvontaan ja kuluttaja-asiamiehelle runsaasti ilmoituksia keväästä lähtien, kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto tiedotteessaan. Kuluttajien ilmoituksia yrityksen toiminnasta on tullut heinäkuussa kiihtyvällä tahdilla.

Jos 365 Hankinta ei ole toimittanut sopimusvahvistusta tai se tulee vasta 14 päivän peruuttamisajan jälkeen ja yhtiö alkaa silti laskuttaa, ilmoita kirjallisesti 365 Hankinnalle ja Nordfin Capitalille, että kiistät sopimuksen.

Ilmoita myös paikalliselle sähköverkkoyhtiölle kiistäväsi sopimuksen. Tällöin verkonhaltija ei toteuta myyjänvaihtoa. Säästä lähettämäsi reklamaatio.

Sopimuksen pätemättömyyttä voi perustella esimerkiksi sillä, että et ole puhelinmyynnissä sopimusta nimenomaisesti hyväksynyt. Sähkönmyyjällä tulee olla näyttöä siitä, että osapuolten välillä on pätevästi syntynyt sopimus molempien osapuolten tahdosta, esimerkiksi nauhoite puhelinmyyntitilanteesta.

Jos sopimuksen peruuttamisaika on voimassa, ilmoita 365 Hankinnalle ja Nordfin Capitalille, että haluat peruuttaa sähkönmyyntisopimuksesi. Sähkön etämyynnissä kuluttajalla on aina oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän kuluessa siitä, kun sopimus on puhelimessa tehty.

Jos lasku siirtyy perintään, reklamoi perinnästä sähköpostitse perintäyritykselle. Perintäyritys ei saa lain mukaan jatkaa perintää silloin, kun kuluttaja kiistää velvollisuutensa maksaa lasku ja esittää sille perustelut.

Ongelmien selvittämiseen voi saada apua Kilpailu- ja kuluttajaviraston reklamaatioapurista tai kuluttajaneuvonnasta.