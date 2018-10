Kuluttajien luottamus alhaisimmillaan kahteen vuoteen – odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä heikkenivät selvästi

Kuluttajien luottamus talouteen on alhaisimmillaan kahteen vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Luottamusindikaattori oli lokakuussa 16,8. Alhaisempi se on ollut viimeksi lokakuussa 2016, jolloin se sai arvon 15,8.

Odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä heikkenivät selvästi syyskuuhun verrattuna. Sen sijaan kuluttajien odotukset omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista pysyivät suunnilleen ennallaan ja hyvinä. Oman kotitaloutensa rahatilanteen kuluttajat arvioivat lokakuussa erittäin hyväksi ja ajankohtaa pidettiin otollisena säästämiselle, Tilastokeskus kertoo.

Rakentamisessa ja palveluissa luottamus heikkeni, mutta on yhä vahvaa

Myös Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) luottamusindikaattori kertoo, että rakennusalan ja palveluyritysten luottamus heikkeni lokakuussa.

Rakennusalan indikaattorin uusi saldoluku on neljä, kun syyskuussa se oli vielä kahdeksan. Luottamus on kuitenkin edelleen selvästi tavanomaista vahvempaa, EK sanoo. Palveluissa luottamus painui 20:sta 15:een, mikä on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa.

Teollisuudessa luottamus pysyi lokakuussa lähes ennallaan ja on edelleen tavallista vahvempaa. Liki ennallaan pysyi myös vähittäiskaupan luottamus, joka on aavistuksen pitkän aikavälin keskiarvoa korkeammalla, EK kertoo.