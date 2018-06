Kuluttajien luottamus talouteen pysyy vahvana – yritykset odottavat hyvän talouskehityksen jatkuvan

Kuluttajien luottamus talouteen on edelleen hyvällä tasolla. Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattorin mukaan luottamus Suomen talouteen heikentyi kesäkuussa jonkin verran toukokuuhun verrattuna.

Luottamusindikaattori sai kesäkuussa arvon 23,0, kun se oli toukokuussa 24,8.

Kuluttajien näkemykset omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista kohenivat jonkin verran edellisestä kuukaudesta. Arviot Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyyskehityksestä puolestaan heikentyivät.

Luottamusindikaattoria varten haastateltiin kesäkuun alkupuolella reilut 1 100 ihmistä.

Kaikilla aloilla luottamus on pitkän aikavälin keskiarvoa vahvempaa

Yritysten luottamus talouteen on yhä väkevää, kertovat Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorit.

Teollisuuden luottamus oli kesäkuussa hienoisessa nousussa, kun taas palvelualoilla oli pientä laskua. Rakennusyritysten suhdannearviot pysyivät lähes ennallaan.

Teollisuuden luottamusindikaattorin saldoluku nousi 14 pisteeseen, kun se oli toukokuussa 11. Odotukset lähikuukausien tuotantokehityksestä nousivat, ja tuotantokapasiteetin käyttöasteet olivat korkealla.

Rakennusyrityksillä uusin saldoluku oli 7, kun se toukokuussa oli 6.

Palvelujen saldoluku sai arvon 18, kun toukokuussa vastaava lukema oli 23. Myynti on ollut yhä noususuunnassa ja kasvun ennakoidaan jatkuvan, mutta nousu jäänee hieman aiempia odotuksia vaimeammaksi.

Vähittäiskaupassa saldoluku laski 16:sta 15:een.

Kaikilla aloilla luottamus on pitkän aikavälin keskiarvoa vahvempaa. Teollisuuden luottamus on lähellä EU-maiden keskiarvoa. Rakentamisessa luottamus taas on EU-keskiarvoa matalammalla ja palveluyrityksissä EU-keskiarvoa korkeammalla.

Vähittäiskaupan luottamus on selvästi vahvempaa kuin EU:ssa keskimäärin.