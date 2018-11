Kuluttajien luottamus vahvistui marraskuussa – viime vuoteen verrattuna alamäkeä

Kuluttajien luottamus talouteen on Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kohentunut hieman viime lokakuusta. Indikaattorin lukema oli marraskuussa 18,3, kun pisteluku lokakuussa oli 16,8.

Viime vuoden marraskuuhun verrattuna lukema on kuitenkin laskenut selvästi, sillä tuolloin lukema oli tasan 23. Pitkän aikavälin keskiarvo on 12,6, joten taso on edelleen korkealla.

Kuluttajien odotukset Suomen talouden kehityksestä heikkenivät marraskuussa lokakuuhun verrattuna.

Kuluttajabarometriin haastateltiin marraskuussa reilut 1 100 ihmistä.