Kuluva vuosi ollut asuntokaupassa vaisu, kertoo Kiinteistönvälittäjäbarometri – "Kauppa ei missään nimessä ole pysähtynyt"

Kuluva vuosi ei ole tuonut asuntokaupassa kasvua, muttei suurta romahdustakaan, kertoo Kiinteistömaailman barometri.

– Tämä vuosi on monin paikoin sulattanut Suomen asuntokaupassa sitä hyvää kasvua, johon vuonna 2017 pääsimme. Kauppa ei missään nimessä ole pysähtynyt, ja sitä käydään pitemmän aikavälin vertailuun nähden kohtalaisella tahdilla mutta ei viimevuotisella swengillä, sanoo tiedotteessa Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Erkki Heikkinen.

Barometrin mukaan yhä useampi välittäjä ennakoi markkinan rauhoittumista sekä uusien että käytettyjen asuntojen kohdalla. Pääkaupunkiseudulla välittäjien näkemys on hieman muuta maata myönteisempi, Kiinteistömaailma kertoo.

– Tämänkertaisen ennusteen tekemisessä erityisen leimallista on markkinan pirstaleisuus. Yhtäällä, lähinnä pääkaupunkiseudulla, ihmiset ovat varovaisia laittamaan kotejaan myyntiin. Ilmapiiri on tarkkaileva, myyntipäätöksiä myös lykätään. Toisaalla meillä on paikkoja, joissa ostajilla on hyvinkin hyvät valikoimat asuntoja tarjolla, sekä käytettyjä että myös uudiskohteita, Heikkinen sanoo.

Kiinteistömaailman Kiinteistönvälittäjäbarometri toteutettiin syyskuussa verkkokyselyllä, ja siihen vastasi liki 400 alan ammattilaista.