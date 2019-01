Kun yrittäjillä menee hyvin, myös kunnilla menee hyvin – Keski-Suomen Yrittäjien uusi puheenjohtaja haluaa tehdä asiat piirun verran paremmin

Keski-Suomen Yrittäjien 3 500 jäsenen yrittäjäjoukko on saanut uuden luotsin. Tapu Holttisen kolme vuotta kestänyt varapuheenjohtajuusaika vaihtui tämän vuoden alussa yrittäjäjärjestön puheenjohtajuuteen.

– Puheenjohtajuus on luontainen jatko järjestötyölle. Oli hienoa saada tällainen luottamus, Holttinen sanoo.

Tuore puheenjohtaja näkee aluejärjestöllä olevan keskeinen rooli maakunnan yrittäjyyden ja elinvoimaisuuden tukemisessa. Yhteistyöverkostot yrittäjyyden edistämiseksi ovat toimivia ja yhteistä tahtotilaa on olemassa. Keskusteluyhteys myös kuntiin on hyvä ja vuoropuhelua pitää jatkaa.

– Yrittäjät ja kunnat elävät symbioosissa. Kun yrittäjillä menee hyvin, myös kunnilla menee hyvin. Jatkossa on huomioitava muun muassa se, miten kehitetään julkisia hankintoja niin, että pienemmilläkin yrityksillä on mahdollisuus päästä tarjouskilpailuihin mukaan.

Holttisen mukaan tuleva maakuntauudistus korostaa entisestään yrittäjien aluejärjestön roolia. Aluejärjestö, kuten myös uusi syntyvä maakunta, katsoo asioita entistä vahvemmin koko maakunnan vinkkelistä.

Mikäli maakuntavaalit tulevat, Holttinen kannustaa mahdollisimman montaa yrittäjää asettumaan ehdolle, jotta yrittämisen ymmärrystä löytyisi molemmilta puolin pöytää.

– Itse näen maakuntauudistuksen enemmin mahdollisuutena kuin uhkana. Me yrittäjät olemme sinnikkäitä ja tottuneet siihen, että tilanteet muuttuvat joskus nopeastikin. Tulevan ennustaminen on yhä vaikeampaa, mutta asioihin täytyy reagoida ja siten päästään eteenpäin.

Holttinen kiertää työnsä puolesta ympäri Suomea, mikä on tuonut perspektiiviä tarkastella Keski-Suomen tilannetta välillä kauempaakin.

– Tiedän, että meillä on hyvä pohja lähteä tekemään uutta maakuntaa. Täällä on hyvä yrittäjyysilmapiiri, mikä lähti syntymään jo Y4-hankkeen aikana. Itselläni on silti aina lite bättre -asenne eli asioita voi tehdä piirun verran paremmin.

Samaa asennetta Tapu Holttinen aikoo hyödyntää Keski-Suomen Yrittäjien luotsaamisessa. Järjestö tarjoaa jo nyt kattavasti palveluita ja koulutusta yrittäjille, mutta toimintaa on aina mahdollista kehittää.

– Järjestö on jäseniään varten ja tietysti tehtävämme on auttaa yrittäjiä eteenpäin yrittäjyydessään. Kun asiat ovat kunnossa, uusienkin yrittäjien on helpompi tulla mukaan. Järjestönä olemme sitä vaikutusvaltaisempi mitä enemmän meillä on jäseniä.

Holttinen uskoo, että yrittäjäjärjestö on yrittäjille paikka löytää samanhenkisiä ihmisiä ja sparrauskumppaneita, mutta samalla myös asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

– Suurin osa jäsenistä on yksinyrittäjiä, ja onkin mietittävä tarvitaanko pienryhmä, joka lähtee vielä syvällisemmin perehtymään heidän asioihinsa.

Tapu Holttinen uskoo yhdessä tekemisen voimaan ja haluaa ottaa uudet varapuheenjohtajat Johanna Soilun ja Aki Teiskosen sekä koko hallituksen vahvasti mukaan tekemiseen.

– Haluan kuunnella, mikä heitä ja Keski-Suomen Yrittäjien toimiston väkeä innostaa ja mihin asioihin he haluavat käyttää aikaansa. Mikä on se yrittäjyyden supervoima, jonka he haluavat antaa järjestömme kautta jäsentemme bisneksen parhaaksi.

Yrittäjyys on omien rajojen testaamista

Tapu Holttinen edustaa monella tapaa tyypillistä suomalaista yrittäjää. Hän luotsaa nykyisin yksin vuonna 2000 perustettua valmennus- ja koulutusyritys Villinikkarit Oy:tä, mutta tekee samaan aikaan myös projekteja palkkatyöläisenä.

– Yrittäjänä toiminen on minulle unelmien työtä, mutta jos tarjolla on hyvä referenssi ja mielenkiintoinen työ, voin olla myös työntekijän roolissa.

Tällä hetkellä Holttinen toimiikin osa-aikaisesti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Roihu-hankkeessa TKI-asiantuntijana. Tehtävä on hyvä näköalapaikka kuulostella yrittäjyyttä suunnittelevien ihmisten erilaisia tulokulmia yrittäjyyteen.

– Moni miettii raadollisia ja arkisia asioita, kuten taloudellista pärjäämistä, myynnin osaamista ja myös omaa jaksamista. Ja onhan yrittäjän arki välillä raskasta etenkin alkuvuosina. Muistan tämän itsekin, Holttinen sanoo.

Holttinen korostaa, että yrittäjyys on kuitenkin itsensä toteuttamista ja niiden asioiden tekemistä, jotka kokee tärkeiksi. Yrittäjä saa myös koetella omia rajoja ja kehittyä niin paljon kuin haluaa.

– Olen saanut tehdä koko ajan niitä asioita, joihin koen intohimoa. Yksi tärkeimmistä on suomalaisen johtajuuden ja esimiestyön kehittäminen. Toinen tärkeä teema on oppiminen. Olen aina ajatellut, että meillä ei ole muuta kuin utelias mieli ja halu kokeilla ja tutkia asioita, hän sanoo.

Tiimiakatemian kasvattina Holttinen kokee itsensä valmentajaksi, jonka tehtävä on olla rinnallakulkija ja ajattelukumppani.

– Valmennuksissa kannustan ihmisiä kyseenalaistamaan omia rutiineja ja miettimään, miten asiat voi tehdä toisin. Ihmisissä on kaikki viisaus, mutta joskus tarvitaan vähän ravistelua, että asiat muuttuvat.

Vapaa-aikanaan Holttinen matkustelee ja on käynyt jo 70 maassa. Joku aika sitten hän vietti puoli vuotta Nepalissa vapaaehtoistyössä.

– Se herätti halun tutkia, olisiko ulkomailla joku valmis maksamaan osaamisestani esimerkiksi koulutusbisneksessä.