Kuntarahoituksen suhdannekatsaus: Suomen kuntatalous heikkenee yleistä taloustilannetta rajummin

Maailmantalouden suhdannekuoppa ei ole juuri tarttunut Suomeen, kertoo Kuntarahoituksen tuore suhdannekatsaus. Positiiviset yllätykset saivat Kuntarahoituksen nostamaan kuluvan vuoden kasvuennustetta 1,1 prosentista 1,6 prosenttiin.

Kuluvan vuoden keskivaiheilla yksityinen kulutus oli erittäin vahvaa. Tänä vuonna osa veronpalautuksista maksettiin keskellä vuotta.

– Yksityinen kulutus pysyy BKT-kasvun keskeisimpänä ajurina myös jatkossa, vaikka työllisyyskasvun hidastuminen vaimentaakin kulutuskysynnän vetoa ennustejakson loppua kohden, Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala toteaa.

Odotusilmapiiri on silti Suomessakin heikentynyt, mikä näkyy erityisesti kuluttajien ja teollisuuden luottamuskyselyissä.

– Vaikka työllisyyskasvu on aivan viime aikoihin saakka jatkunut, työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymä on muuttunut selvästi aiempaa epävarmemmaksi. Talven työmarkkinakierros on työllisyyden kehityksen kannalta erittäin merkityksellinen, Vesala sanoo.

Kuntien tilinpäätökset historiallisen huonoja

Kuntatalouden tila on heikentynyt kuluvana vuonna voimakkaasti yleiseen taloustilanteeseen verrattuna. Manner-Suomen kuntien vuosikate laski tämän vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana noin kahdella miljardilla eurolla edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Kuntien tilinpäätökset vuoden 2019 osalta tulevat olemaan huonoimmat vuonna 1997 käyttöönotetun kuntien kirjanpidon historiassa, arvioi Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio tiedotteessa.

– Kuntatalouden heikkenemisen pysäyttäminen vaatii vuositasolla noin 250 miljoonan euron toimia eli keskimääräinen säästötarve on 45 euroa per asukas. Kuntien tilanteet ja siten myös niiden tarvitsemat säästöt, tehostamistoimet ja investoinnit ovat toki hyvin erilaisia, Kallio sanoo.

Pikaratkaisuja kuntien talousongelmiin ei silti ole, vaan kuntien tiukka taloustilanne näyttää tulleen jäädäkseen.

– Pitkällä aikajänteellä avainasemassa ovat kunnallisverotuoton kasvattaminen työllisyysastetta nostamalla sekä palvelutuotannon tehokkuuden lisääminen ja palveluverkon kehittäminen, Kallio sanoo.

Kiina ja Yhdysvallat edelleen riskejä maailmantaloudelle

Kuntarahoituksen tiedotteen mukaan maailmantalouden kasvu on hidastunut varsin voimakkaasti vuosien 2018–2019 välillä, mutta suhdannekuva näyttäisi olevan vakautumassa

Jotkut uhkakuvat ovat hälventyneet, kun taas toiset säilyvät. Esimerkiksi sopimuksettoman brexitin uhka on siirtynyt. Yhdysvaltojen ja Kiinan tilanteet sen sijaan ovat edelleen riskejä maailmantaloudelle.

Mikäli Yhdysvaltojen suhdanne koukkaa odotettua syvemmältä, negatiiviset yllätykset voivat käynnistää isoja markkinaliikkeitä, jotka ovat aina riski myös reaalitaloudelle, Kuntarahoituksen tiedotteessa kerrotaan. Myös näytöt Kiinan elvytyspolitiikan tehosta ovat toistaiseksi jääneet vaatimattomiksi.

Vesalan mukaan maailmantalouden kasvun arvioidaan olevan hitaimmillaan vuoden 2019 jälkipuoliskolla ja ensi vuoden alussa.

– Kasvun vakautumisen kannalta kriittisintä on, ettei teollisuuden alavire kovin voimakkaasti tarttuisi työvoimavaltaisille palvelualoille, Vesala kertoo tiedotteessa.

– Tartunnasta on jo saatu orastavia merkkejä, joten teollisen syklin pitäisi lähikuukausina alkaa elpyä, jotta laajemmalta taloustaantumalta vältyttäisiin, Vesala arvioi.